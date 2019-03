Selskaber bag kviklån politianmeldt for vildledende reklamer

KØBENHAVN: Forbrugerombudsmanden har anmeldt seks udbydere af kviklån for vildledende markedsføring.

Samtidig er flere af selskaberne blevet bedt om at sikre, at de personer, de udlåner penge til, rent faktisk har en chance for at betale pengene tilbage.

De seks selskaber har markedsført forbrugslån uden løbetid som en kassekredit, reklameret med vildledende priser eller vilkår og har desuden ikke oplyst priserne tydeligt nok.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden.

- Problemet ved, at man ikke kan se den korrekte pris for lånet, er, at man kan få et forkert billede af, om man har råd til at tage lånet, siger Mai Robrahn Hansen, chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden.

De seks anmeldte selskaber er 4finance, der står bag Vivus.dk og Zaplo.dk, Capitolia, der står bag Kronelaan.dk og Simbo.dk, og firmaet Gokredit, der sælger kviklån under samme navn.

Desuden gælder det Creamfinance, der står bag Lendon.dk, Finans 247, som har Kassekreditten.dk, og Ferratum, der sælger lån med samme navn.

Ferratum er politianmeldt for to brud på markedsføringsloven. De fem andre selskaber er blevet anmeldt for tre lovbrud.

Forbrugsombudsmanden udtaler desuden kritik af selskabernes kreditvurderinger. To af selskaberne har ikke vurderet, om kunderne kunne betale lånet tilbage, men kun om de kunne betale de løbende renter.

Der er desuden bevilget flere lån, hvor oplysninger om kundernes privatøkonomi indikerede, at de ikke kunne betale lånet tilbage. For eksempel fordi de havde andre forbrugslån.

Derudover har en del af selskaberne ikke skaffet oplysninger om låneansøgernes økonomi. De har derfor ikke kunnet vurdere, om pengene ville blive betalt tilbage.

- Når der ikke bliver lavet en tilstrækkelig kreditvurdering, risikerer forbrugerne at tage et lån, de ikke har råd til.

- Når markedsføringen af priserne så samtidig ikke er korrekte, så har forbrugerne et dobbelt problem.

- Så kan forbrugerne ikke danne sig et indtryk af, hvad lånet koster, og samtidig bliver de budt velkommen, selv om de måske har en økonomi, der ikke kan bære lånet, siger Mai Robrahn Hansen.

Forbrugerombudsmanden har bedt selskaberne om at give tilsagn om, at de fremover vil vurdere låneansøgerne. Det har nogle af dem givet.

