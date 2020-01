Selskabet bag Google krydser 1000 milliarder dollar-grænsen

NEW YORK CITY: Selskabet bag Google, Alphabet, er for første gang 1000 milliarder dollar værd.

Dermed tilslutter selskabet sig torsdag de amerikanske selskaber bag Apple og Microsoft, der også er mindst 1000 milliarder dollar værd, hvilket svarer til 6711 milliarder kroner. Det skriver CNN.

Apple er det amerikanske selskab, der er mest værd med en værdi på 1400 milliarder dollar, svarende til 9395 milliarder kroner.

På verdensplan topper den saudiske oliegigant Saudi Aramco.

I december gik selskabet på børsen og blev værdisat til 2000 milliarder dollar som det første selskab i verden nogensinde.

Værdien er siden hen faldet, og selskabet er nu 1800 milliarder dollar værd. Det svarer til 12.079 milliarder danske kroner.

Det amerikanske selskab Amazon har været en del af 1000 milliarder dollar-klubben, men er torsdag værd 930 milliarder dollar.

Alphabets aktier er steget med otte procent i 2020.

Resten af teknologiverdenen er også kraftigt stigende takket være en optimisme efter første del af handelsaftalen mellem USA og Kina.

Google er førende inden for søgemaskiner og står derudover bag det populære operativsystem for mobiler, Android.

Alphabet blev skabt som et holdingselskab i 2015. Ud over Google arbejder det også på banebrydende projekter som selvkørende biler under navnet Waymo og biovidenskabsprojektet Verily.

Sidste år annoncerede Alphabet, at Googles administrerende direktør, Sundar Pichai, også blev administrerende direktør for Alphabet.

Med Sundar Pichais forfremmelse trådte Googles medstiftere Larry Page og Sergey Brin ud af den daglige drift.

