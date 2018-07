Selv 14 dage gammel aske kan starte brand lige nu

HJØRRING: Ingen kan være i tvivl om, at situationen er helt ekstremt lige nu med tørke og knastør natur og marker.

Torsdag formiddag blev Nordjyllands Beredskab i Hjørring kaldt til endnu en naturbrand, der nemt kunne have udviklet sig.

Det var endda 14 dage gammel aske fra et pillefyr, der startede branden. Mere skal der altså ikke til.

- En beboer på en ejendom havde tømt aske ud i naturen sammen med noget hestemøg. Det begyndte at brænde tæt på et træbælte og en meget stor hvedemark. Så der skal ikke stor fantasi til at forestille sig, hvad det udvikle sig til, siger indsatsleder Thomas Dybro.

Han kan fortælle, at beredskabet efterhånden har haft mange brande, hvor det har været tæt på at gå galt. Denne gang blev det heldigvis opdaget, at det ulmede i bunken af møg og aske, så brandfolkene hurtigt kunne tilkaldes og så slået gløderne ned. Det var ved Harken lige syd for Hjørring.

Indsatslederen kan kun opfordre andre til at bruge en særlig beholder til aske og få det godt slukket med vand, så der ikke ligger gløder tilbage. Det er åbenbart også nødvendigt med aske, der har ligget i et pillefyr et par uger.