Selvmordsangreb dræber seks personer på marked i Nigeria

En angrebsmand udløste en bombe på et menneskefyldt marked i det nordlige Nigeria torsdag. Han dræbte seks personer og sårede 13, oplyser sikkerhedskilder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge samme sikkerhedskilder står den ekstremistiske gruppe Boko Haram bag angrebet.

Attentatmanden udgav sig for at være handelsmand, før han udløste bomben i landsbyen Amarwa cirka 20 kilometer fra Maiduguri, der er hovedby i delstaten Borno og fødestedet for Boko Haram.

