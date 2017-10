Sen overhaling og VM-point gør Kevin Magnussen tilfreds

FORMEL 1: Kevin Magnussen hentede søndag en ottendeplads og fire VM-point, da sæsonens 16. Formel 1-grandprix blev afviklet på Suzuka-banen i Japan.

Efter en periode på syv grandprixer uden point var den danske Haas-kører tilfreds efter søndagens løb.

- Det var et veludført race for hele teamet, siger Kevin Magnussen til BT.

Teamkollegaen Romain Grosjean sluttede som nummer ni, så Haas for kun anden gang i sæsonen fik begge sine kørere i top-10 og dermed i VM-pointene.

Kevin Magnussen overhalede mod slutningen af løbet Williams-køreren Felipe Massa.

- Det var jeg meget glad for, og det gjorde en stor forskel for vores løb, at jeg kom forbi ham, siger Kevin Magnussen.

Danskeren er nummer 14 i den samlede VM-stilling med 15 point.

Romain Grosjean er nummer 13 med 28 point.

Lewis Hamilton tog med sæsonens ottende sejr et stort skridt mod VM-titlen.

Den britiske Mercedes-kører har 306 point, mens tyske Sebastian Vettel er nummer to med 247 point.

Ferrari-køreren måtte udgå efter få omgange på Suzuka-banen på grund af motorproblemer.

Det næste grandprix køres 22. oktober i Austin i USA.

/ritzau/