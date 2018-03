Senatorer advarer Trump: Lad særlig anklager passe sit job

Republikanske senatorer advarer søndag præsident Donald Trump mod at fyre den særlige anklager Robert Mueller.

De kræver, at præsidenten lader Mueller fortsætte sin efterforskning af russisk indblanding til fordel for Trump i den amerikanske valgkamp.

Trump antyder søndag, at han vil fyre Mueller.

I et tweet angriber han både FBI og Muellers efterforskning og kalder det en "heksejagt".

Senest har Mueller i denne uge med en kendelse krævet dokumenter fra Trump Organization udleveret .

- Tror nogen på, at dette er fair. Men der er altså ikke noget fordækt spil, skriver præsidenten.

Trump angriber også den tidligere næstkommanderende i FBI Andrew McCabe, som fredag blev fyret, to dage før han var berettiget til at træde tilbage med fuld pension.

Den republikanske senator Jeff Flake, som før har kritiseret Trump skarpt, siger, at præsidents seneste Twitter-meddelelse tyder på, at han har besluttet sig for et fyre Mueller.

Hans republikanske kollega Lindsey Graham advarer om, at hvis Trump fyrer Mueller, så er det "begyndelsen til enden på hans tid som præsident".

Graham siger, at han har opbakning til det synspunkt fra en række republikanske kolleger.

Kommentarerne fra de republikanske senatorer understreger den betydelige risiko, som Trump løber, hvis han går for langt.

/ritzau/Reuters