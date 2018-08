Senge nok til alle til Kulturmødet

MORS: Der bliver en seng at sove i til de gæster til Kulturmødet, der måtte ønske det.

Men langt fra alle senge kommer til at stå i gå-afstand fra Nykøbings midte, hvor de fleste aktiviteter foregår. Igen i år er det Morsø Turistbureau, som hjælper gæsterne med at finde overnatningsmuligheder lige fra privat indkvartering til bed and breakfast og hotel.

- Vi kommer ikke til at sige nej til nogen, men det er ikke alle, som kan bo i Nykøbing, siger Bente Kristensen, turistchef i Morsø Kommune.

- Vi oplever en markant større efterspørgsel på overnatningsmuligheder i år, men det er svært at sætte tal på. Det er for tidligt, uddyber hun.

Hos Danhostel Nykøbing melder forpagter Torben Lawaetz alt optaget.

- Jeg har en treårig kontrakt med Danmarks Radio. Men derudover er der rigtig mange, som har henvendt sig omkring overnatning. Jeg kunne have solgt overnatning til tre gange så mange gæster, hvis jeg havde haft plads, siger han.