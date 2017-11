Sensation: Aalborg-sejr over Veszprém

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold lykkedes søndag med at holde ungarske Veszprém bag sig i stort set hele kampen og kunne tage en både flot og fortjent 29-26-sejr til sidst.

Søren Pedersen startede med at pille Veszpréms første forsøg, og så havde han lagt kimen til en god første halvleg fra hans side, der bød på flere vigtige redninger.

Samtidigt fik han lov at løbe mere end normalt, da Aron Kristjansson igen satsede i offensiven og spillede 7-6 i flere af Aalborgs angreb for bedre at kæmpe mod Veszpréms fysisk stærke spillere.

Aalborg holdt gæsterne bag sig i det meste af halvlegen. Veszpréms holdt en 1-målsføring i et par minutter midt i halvlegen, men ellers var det hjemmeholdet, der var i førersædet. Bedst så det ud ved 14-11 kort før pausen, men på blandt andet et straffekast efter tiden var gået kunne Veszprém nøjes med at gå til pause bagud med et enkelt mål, 14-13.

Aalborg kom tidligt foran med to i anden halvleg, og så stod den ellers på en intensiv jagt på reducering fra gæsterne, der virkede mere og mere frustrerede, som tiden gik og Aalborg blev ved at holde to-målsføringen. Det førte til flere ture i skrammekrogen, men Aalborg virkede mere tilfredse med at holde føringen end sultne efter at udbygge den i overtalssituationerne.

Det kunne nemt have givet bagslag, da Aalborg selv kom i undertal med tre minutter tilbage af kampen. Veszprém reducerede til 26-25, men hjemmeholdet fik brugt halvandet minut med bolden i næste angreb, inden Martin Larsen udbyggede igen til 28-26.

Det tog pusten fra Veszprém der ikke kom tættere på.