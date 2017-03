BEOGRAD: Syv hundrededele af et sekund. Det var alt, hvad Aalborgs Benjamin Lobo Vedel skulle have været hurtigere for at snuppe en sensationel bronzemedalje ved indendørs EM i atletik.

Nordjyden løb lørdag aften EM-finale i 400 meter, hvor han i tiden 46:33 var blot to hundrededel fra at sætte dansk rekord.

Med finaletiden satte Aalborg Atletik & Motions hurtigløber sin tredje personlige rekord på to dage under EM.

Den flotte præstation rakte dog med nød og næppe ikke til en medalje, men til en fjerdeplads. Guldet i den serbiske hovedstad, Beograd, på 400 meterdistancen gik til tjekkiske Pavel Maslák, mens polske Rafał Omelko og Liemarvin Bonevacia fra Holland tog henholdsvis sølv og bronze.