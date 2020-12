Sent OB-comeback sænkede AaB i Superligaen

FODBOLD:OB leverede et flot comeback i fredagens superligakamp mod AaB. To mål i slutfasen sikrede en sejr på 2-1 til hjemmeholdet.

Mål af indskifterne Sveinn Aron Gudjohnsen og Mikkel Hyllegaard gav OB fuldt udbytte i et opgør, hvor værterne dominerede og spillede bedst.

OB skabte masser af chancer, men længe lignede det en sejr til AaB. En god afslutning på kampen sender nu OB op på ottendepladsen med 14 point efter 11 spillerunder.

Trods Jakob Ahlmanns scoring i første halvleg havde AaB ikke meget kvalitet at byde ind med. Og udeholdet endte med at tabe. Klubben er nummer fem i tabellen med 16 point.

Fejlafleveringer prægede første halvleg, hvor særligt AaB-spillerne havde svært ved at få gang i spillet.

Hos OB var fejlene færre og chancerne flere, og især midtbanemotoren Simon Okosuns store fysik voldte problemer for udeholdet.

Det koster ofte ikke at udnytte sine chancer, og det gjorde det også for OB. Fem minutter før pausen fik Jakob Ahlmann bragt AaB foran på en flot flugter efter et frispark.

Hjemmeholdet havde dog et fast greb kampen, men bolden blev bare spillet rundt foran AaB-forsvaret.

Det store pres førte til, at AaB blev presset helt i bund, og til sidst kunne udeholdet ikke længere stå imod.

OB fik endelig gevinst af de mange chancer, da Sveinn Aron Gudjohnsen fik udlignet efter 79 minutter, og otte minutter senere fik Mikkel Hyllegaard også scoret til stor forløsning.

Sejren er OB's første siden 1. november.

/ritzau/