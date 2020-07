Sent sejrsmål sikrer Horsens førsteplads efter drama

HORSENS:AC Horsens vandt onsdag aften 3-2 hjemme mod Hobro på et sent sejrsmål af indskiftede Peter Therkildsen.

Med sejren sikrede østjyderne sig førstepladsen i pulje 2 i 3F Superligaens nedrykningsspil med 46 point - et point foran Randers, der må tage til takke med andenpladsen.

Førstepladsen betyder, at Horsens skal sidde over i to runder, da holdet skulle have mødt Sønderjyske i playoff, men sønderjyderne er pillet ud playoffkampene efter holdets pokaltriumf.

Horsens kan se frem til to playoff-finaler mod enten Randers eller OB.

Hobro vidste allerede før onsdagens opgør, at holdet skulle spille nedrykningskampe mod Lyngby, hvilket formentlig var årsagen til, at nordjyderne sparede en del spillere.

På trods af dominans i stort set hele kampen gik Horsens til pause bagud 1-2, men en flot anden halvleg blev afgørende.

Sejren kunne være blevet noget større, da Horsens vadede i chancer, men en velspillende debutant i Adrian Kappenberger i Hobro-målet holdt Horsens på tre mål.

Det 16-årige stortalent Jeppe Kjær satte gang i målscoringen efter syv minutter, da han efter et par fine træk fladt sparkede sit første superligamål ind for Horsens.

Den scoring så ud til at vække Hobro, der ved tunesiske Imed Louati udlignede minuttet efter til 1-1. Fire minutter senere steg Hobros startdebuterende Mathies Skjellerup til vejrs på et hjørnespark og scorede til 2-1 med sit første Hobro-mål.

Anden halvleg forsatte i samme spor, og i det 54. minut gjorde garderhøje Ayo Simon Okosun det til 2-2 med en flad inderside.

Trods flere chancer og to forsøg på overliggeren måtte Horsens vente til det 86. minut, før sejrsmålet kom.

Indskiftede Peter Therkildsen kom først på en nedfaldsbold i feltet, og helflugtede flot bolden helt op i nettaget til slutresultatet 3-2.

