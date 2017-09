September druknede i regn

HELE LANDET: Med over 100 mm nedbør er september den vådeste måned i mere end halvandet år. Og vi skal helt tilbage til 2001 for at finde en vådere september. Det skriver DMI.

- Til og med torsdag i denne uge har vi fået 101 mm i september, og med regnen fredag og lørdag ender vi på mindst 110 mm, og formentlig i omegnen af 115 mm for måneden som helhed, siger klimatolog John Cappelen.

- Det gør september 2017 til den vådeste september i 16 år - altså siden 2001, påpeger han. Dengang fik vi 137 mm.

Sjældent våd

Det er relativt sjældent, at vi får over 100 mm i én måned. Sidst, det skete, var i december 2015. Det er altså mere end halvandet år siden.

I alt er 18 september-måneder endt med over 100 mm nedbør, siden DMI begyndte de landsdækkende målinger i 1874. Det sker med andre ord i gennemsnit hvert 8. år.

Den vådeste september er fra 1994 med 162 mm nedbør, mens den tørreste september er fra 1933 med blot 18 mm nedbør.