September trækker ustadigt efterårsvejr ind over Danmark

HELE LANDET: "Wake Me Up When September Ends". Sådan sang den amerikanske rockgruppe Green Day i 2004.

Sangen efterlyste blandt andet en længere sommer, og med det in mente kunne man næsten tro, at Green Day var danskere.

Årets første septemberuge bringer i hvert fald efteråret med sig, oplyser Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

- Vi starter med mange skyer og til tider regn i nord og øst. Det bliver ikke regn i store mængder, men det bliver noget ustadigt, siger han.

Hvis man opholder sig i det sydlige eller vestlige Danmark, så ser september lidt pænere ud.

- Det bliver flot septembervejr mod syd og sydvest med tørt vejr og en del sol. Temperaturen kan faktisk bevæge sig helt op omkring 20 grader i de områder, siger Lars Henriksen.

I midten af ugen vil der på samme måde komme perioder med sol og fronter med regn ind over det meste af landet.

Både tirsdag og onsdag bliver det relativt lunt med mellem 15 og 20 grader.

Det er dog ikke noget, der kan sammenlignes med septembervejret sidste år, hvor temperaturen i ugevis lå langt over 20 grader - endda helt oppe i underkanten af 30.

- Der er slet ikke udsigt til den form for sensommer, som vi så sidste år. September er selvfølgelig ikke slut endnu. Men det er mere typisk dansk efterårsvejr, det vi får at se i denne uge.

Når vi kommer hen til torsdag og fredag vil bygerne tage til, selv om der stadig bliver perioder med sol.

/ritzau/