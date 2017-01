MELBOURNE: Serena Williams skrev lørdag historie ved at overgå den tyske tennislegende Steffi Graf og vinde sin 23. grand slam-titel.

Det skete med en finalesejr i to sæt i Australian Open over storesøster Venus Williams.

Efter sejren var de to søstre kærlige over for hinanden i takketalerne foran publikum på Rod Laver Arena i Melbourne.

- Jeg vil virkelige gerne benytte denne lejlighed til at lykønske Venus. Hun er en fantastisk person.

- Jeg ville aldrig være nået op på 23 uden hende. Jeg ville ikke have nået bare én uden hende.

- Hun er min inspiration, hun er den eneste grund til, at jeg står her i dag, og at Williams-søstrene eksisterer, siger 35-årige Serena Williams.

Heller ikke den 14 måneder ældre Venus Williams holdt sig tilbage, da hun skulle sætte ord på lillesøsterens præstation.

- Serena Williams. Folkens, det er min lillesøster. Tillykke Serena med nummer 23.

- Jeg har været med dig hele vejen. Nogle af finalerne har jeg tabt til dig. Det er mærkeligt, men det er sandt.

- Det har været fantastisk, din sejr har altid været min sejr. Det tror jeg, du ved. De gange, jeg ikke kunne være der, så var du der. Jeg er enormt stolt af dig, siger Venus Williams.

Serena Williams har vundet Australian Open syv gange i karrieren.

/ritzau/