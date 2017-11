Serieforbryder fik sin dom

AALBORG: Anklageskriftet mod en 26-årig mand var omfattende, da han onsdag mødte i retten i Aalborg. Ikke mindre end 44 forhold stod han tiltalt for.

Det kostede ham fængsel i et år og seks måneder, en tillægsbøde på 70.000 kroner for færdselsovertrædelser, samt ubetinget frakendelse af retten til at køre bil i ti år. Derudover blev der konfiskeret to biler. Det ene af sagens to hovedforhold fandt sted 15. juli i år omkring kl. 04.00 i Aalborg Øst, hvor den 26-årige stod tiltalt for at true sig adgang til Fakta med en 20 cm lang kniv. Røveriforsøget mislykkedes dog, da kvinden, han truede, ikke havde nøgle til butikken. Herefter truede den 26-årige med at skære halsen over på kvinden. Det lykkedes dog kvinden at slippe væk fra den 26-årige. Herefter fik han fat i en varebil, som han kørte rundt i, indtil han blev stoppet af politiet.

Den 26-årige erkendte sig skyldig i ulovlig tvang og brugstyveri af varebilen, men nægtede sig til gengæld skyldig i forsøg på røveri og tyveri.

Sagens andet hovedforhold fandt sted 9. juli i år i Aalborg omkring klokken 03.45, hvor den 26-årige stod tiltalt for at have stjålet en dametaske, en pusletaske og smykker til en værdi af 37.000 kroner. Flere personer råbte ham an, hvilket fik den 26-årige til at råbe "Har I jeres liv kært" og "I kan bare komme an", mens han trak en kniv. Det forhold blev tiltalte dog frifundet for i retten.

Derudover var den 26-årige blandt andet tiltalt for at køre uden kørekort, have besiddet en dolk, indbrud, trusler mod personer i offentlig tjeneste, samt at lyve om sin rette identitet.

Den 26-årige blev dømt skyldig i de fleste forhold, men blev dog frifundet for i alt seks forhold.