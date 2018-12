Servicemand dømt for at stjæle millioner fra DSB-automater

KØBENHAVN: Gennem mere end et år har en mand lænset DSB's billetautomater for ikke mindre end 2.125.000 kroner.

Manden har op mod 150 gange stjålet penge fra automater på Københavns Hovedbanegård og Nørreport Station.

I Københavns Byret straffes han mandag med fængsel i to år. Kun seks måneder af dommen skal dog afsones. Det resterende halvandet års fængsel gøres betinget med vilkår om 300 timers samfundstjeneste.

Den i dag 42-årige mand var ansat i servicevirksomheden ISS som "teknisk handyman", forklarede han under mandagens retsmøde, hvor sagen kørte som en tilståelsessag.

ISS varetog vedligeholdelsen af billetautomater, klippekortautomater og lignende for DSB.

Den 42-årige havde derfor adgang til automaterne, som ifølge ham kunne indeholde op til 100.000 kroner.

Han forklarer, at han en af gangene lagde penge fra en automat i sin værktøjskasse, da han skulle reparere en automat.

- Så vidste jeg, hvor de var. De blev så ikke pillet op. Pengene skulle være tilbage i automaten, når fejlen var udbedret. Det kom de bare ikke, sagde manden inden sin dom.

Det største beløb, som blev taget fra en enkelt automat, var op mod 30.000 kroner, forklarede manden, der var tydeligt berørt i retten.

Det var også muligt at manipulere med automaterne, således at det så ud som om, at der ikke var nogen penge i dem.

Manden blev ansat hos ISS i februar 2016, og han forklarer, at han startede med at tage penge den følgende sommer. Det fortsatte frem til november 2017, hvor han blev anholdt.

I forbindelse med anholdelsen ransagede politiet hans bopæl og to containere i Høje-Taastrup.

Her fandt man penge, der lå i poser fra Ikea, nogle ure, ammunition og et oversavet gevær, der var skilt ad.

Urene, som politiet fandt, var af mærket Rolex. Der var i alt fem ure.

- Jeg havde læst, at det var en god investering, hvis man havde dem i mange år, sagde han.

Derudover blev pengene brugt til at betale skatte- og bankgæld, ligesom han sparede op til en lejlighed.

Ifølge retsmødebegæringen havde manden hevet 3,2 millioner kroner ud af automaterne. Men han erkendte og blev dømt for noget mindre, nemlig 2.125.000 kroner. Manden dømmes til at betale pengene tilbage til DSB.

Ud over tyveriet fra billetautomaterne blev han dømt for besiddelse af geværet samt to krysantemumbomber.

