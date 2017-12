Sessions undersøger Obama-regerings håndtering af smuglersag

Den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions, siger fredag, at han har beordret en gennemgang af den tidligere præsident Barack Obamas embedsmænds håndtering af en indsats mod den libanesiske gruppe Hizbollah.

Hizbollah har ifølge nyhedsbureauet AP smuglet kokain ind i blandt andet USA. Men gruppen, der er defineret som en terrorgruppe i USA, fik tilsyneladende længere snor, da amerikanske efterforskere var ved at afsløre dem.

Mediet Politico har således rapporteret, at Obama-administrationens embedsmænd dengang forpurrede efterforskeres arbejde med at optrevle Hizbollahs smuglerring.

Det er angiveligt sket af frygt for at sætte atomaftalen med Iran over styr. Iran og Hizbollah er nære allierede.

Sessions siger ikke, hvad der er årsagen til, at undersøgelsen er blevet sat i gang. Han ønsker heller ikke at beskylde den tidligere administration for at gøre noget forkert, skriver nyhedsbureauet AP.

Politico skrev, at agenturet til bekæmpelse af stoffer, DEA, havde igangsat en mission mod Hizbollahs smugling af kokain ind i USA.

Obamas embedsmænd satte dog en stopper for DEA's tiltag.

På det tidspunkt var Obamas administration i gang med at forsøge at forbedre forholdet til Iran i håbet om at indgå en atomaftale.

Sessions siger, at gennemgangen vil evaluere på "beskyldninger om, at bestemte ting ikke blev ordentligt fulgt til dørs".

- Missioner, der skal efterforske og anklage terrororganisationer, som er med til at opretholde vores problem med stoffer, er vigtige for denne regering, siger Sessions i en meddelelse.

Atomaftalen med Iran blev indgået i 2015. Aftalen skal forhindre, at Iran udvikler atomvåben. Den blev underskrevet af USA, Iran, EU, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Kina og Rusland.

Trump har gentagne gange kaldt aftalen "elendig". Han har også truet med at trække USA ud.

/ritzau/