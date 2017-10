Sex med flygtningedreng udløser betinget fængsel

DANMARK: En 52-årig kvinde, der var ansat som pædagogmedhjælper på Børnecenter Tullebølle, idømmes tre måneders betinget fængsel for sex med en 17-årig flygtningedreng.

Det har Retten i Svendborg mandag afgjort.

Samtidig har dommeren og de to domsmænd bestemt, at kvinden skal betale 10.000 kroner i tortgodtgørelse til den forurettede mand.

Det har taget retten mindre end 15 minutter at nå frem til afgørelsen, efter at kvinden ved retsmødets begyndelse erkendte sig skyldig.

Hun fortalte, at hun to gange havde haft samleje med den uledsagede flygtningedreng i sin bil.

Kvinden sagde, at det var den unge mand, der begyndte at kysse hende, og at det udviklede sig til samleje.

Det foregik frivilligt, fortalte hun.

Den unge asylsøger havde en anden forklaring. Han sagde, at han ikke turde sige fra over for kvinden af frygt for at blive sendt hjem.

Den tiltalte modtager dommen.

/ritzau/