Sex sætter fødslen i gang: Kan det nu passe?

København. Det har jordemoder Agnete Nørrelund-Madsen undersøgt i bogen "100 myter om graviditet og fødsel".



Hun har for hver af de 100 myter ledt i litteraturen og fundet studier, der underbygger eller afviser myterne. Her er udvalgt ni velkendte myter. Læs med, og find ud af, om myten er sand eller falsk.

1) Gravide har mere kvalme, hvis de venter en pige, end hvis de venter en dreng

- Den myte har hold i virkeligheden, konstaterer jordemoren.

- Det hænger sådan sammen, at man ved, at jo højere graviditetshormonet hCG er, desto mere kvalme har den gravide kvinde. Og et amerikansk studie har undersøgt en masse gravide kvinder med kvalme og fundet ud af, at der er større sandsynlighed for, at man venter en pige, når man har højt hCG-niveau, siger Agnete Nørrelund-Madsen.

2) Hvis maven er kuglerund, er det en pige - er den spids, er det en dreng

- Det har ikke noget med fosterets køn at gøre, hvordan maven ser ud. Det har noget at gøre med morens fysik, mavemuskulatur, fedtlag, fosterets størrelse, hvor meget fostervand, der er, og hvordan man generelt er bygget, siger jordemoren.

3) Gravide må ikke sove på ryggen

- De må godt sove på ryggen, men de fleste bliver bare dårlige af det. Mange vil få gener af det, da den store mave trykker på de store kar, så bliver man utilpas, og så vender man sig naturligt om, siger Agnete Nørrelund-Madsen.

4) Det er arveligt at få tvillinger

Svaret er ja og nej. Det afhænger nemlig af, om man venter enæggede eller tveæggede tvillinger.

- Enæggede tvillinger er et af naturens undere, og det er der ikke noget arveligt forbundet med, men tveæggede tvillinger, hvor man frigiver to æg, kan være arveligt, siger Agnete Nørrelund-Madsen.

Enæggede tvillinger opstår, når et æg deler sig og bliver til to identiske anlæg, mens tveæggede tvillinger opstår, når der frigives to æg i en cyklus - i stedte for (normalt) kun et æg.

5) Hver graviditet koster en tand

- Jeg har selv undret mig over denne myte. Tager fosteret alt kalken til mors tænder? Falder de ud? Bliver de mere svagelige? Det er faktisk sådan, at man ikke kan påvise, at der er noget ved graviditeten, som gør, at tænderne er mere udsatte, siger jordemoren.

Det, man kan sige, er, at der nok er noget ved den gravides levevis, der kan påvirke tænderne. Det kan være, at man får mere hang til søde ting, at man kaster mere op, så tænderne bliver udsat for syreangreb, eller at man har sværere ved at børste tænder, fordi man lider af kvalme.

6) Man kan forebygge strækmærker med creme

- Forskningen siger desværre, at det kan man ikke, konstaterer Agnete Nørrelund-Madsen.

- Der er ikke noget at gøre med hensyn til cremer, men det, man kan gøre, er at forsøge ikke at tage alt, alt for meget på. Men der findes ikke noget mirakelmiddel, siger jordemoren.

7) Sex ved termin kan sætte en fødsel i gang

- Den fortælling er nok opstået, fordi der i mandens sæd er prostaglandin, som er et stof, man også bruger til at sætte fødsler i gang med, siger Agnete Nørrelund-Madsen.

Men der er ikke nogen studier, der har kunnet påvise, at samleje ved termin sætter flere fødsler i gang.

Mængden af prostaglandin i de piller, man bruger til igangsættelse, er også langt større, end mængden i en sædklat. Derfor skal man op på i hvert fald ti udløsninger for at opnå samme mængde, påpeger jordemoren.

- Så vil man prøve at sætte en fødsel i gang med sex, skal man være utroligt vedholdende, siger Agnete Nørrelund-Madsen.

8) Amning giver hængebryster

- Der er nogle, som ikke vil amme, fordi de ikke vil have hængebryster. Og der må vi bare sige, at hængebryster kommer ikke af amning, de kommer af en kirtelforstørrelse i brystet, som kommer allerede under graviditet, siger jordemoren.

9) Alle børn bliver født med blå øjne

- Det er rigtig nok, men det er fordi, der ikke er farve på nethinden, så øjnene synes blå, forklarer Agnete Nørrelund-Madsen.

Øjets pigment, der giver farven, er nemlig ikke dannet ved fødslen. Så den blå eller blågrå farve, man ser, skyldes de synlige blodkar og bindevæv i regnbuehinden, som er næsten gennemsigtig ved fødslen. Øjets farve bliver først dannet i løbet af det første leveår.

/ritzau fokus/