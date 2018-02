Sexchikane kaster skygger over prestigefyldt filmfestival

Når tæppet torsdag går op for den 68. udgave af den internationale filmfestival i Berlin, også kendt som Berlinalen, bliver det med øget fokus på seksuelle overgreb og sexchikane, som har sendt chokbølger gennem film- og underholdningsbranchen verden over.

Som den første store filmfestival, efter at MeToo-bevægelsen blev et verdensomspændende fænomen i efteråret, har festivalens arrangører planlagt en række arrangementer og diskussioner med fokus på seksuelle overgreb.

Det sker, for at sikre at der ikke kan drages tvivl om Berlinalens engagement i at fremme tolerance og mangfoldighed, forklarer festivalens direktør, Dieter Kosslick.

- Denne diskussion kommer uden tvivl til at forme festivalen meget.

- Det handler ikke kun om sexchikane. Det handler om diskrimination i det hele taget. Og det er det, vi går i offensiven for at håndtere, siger han.

MeToo-bevægelsen er et opgør med krænkelser og sexisme i filmbranchen.

Forud for Berlinalens åbning har festivalen allerede været nødsaget til at fjerne fem film fra programmet på grund af beskyldninger om seksuel upassende opførsel mod en instruktør eller en skuespiller.

Den tyske skuespillerinde Claudia Eisinger har yderligere opfordret festivalen til at ændre farven på den berømte røde løber til sort for at protestere mod seksuelt misbrug.

Dette er dog blevet afvist af Berlinalens arrangører.

Berlinalen bryster sig af at være den mest politiske af verdens mest anerkendte filmfestivaler, og i år er ingen undtagelse. Festivalens ti dage lange program dykker ned i håre og udfordrende historier, som skaber en uventet biografoplevelse for filmelskere.

Filmene omfatter en rekonstruktion af højreekstremisten Anders Behring Breiviks grusomme massakre på unge mennesker på øen Utøya i Norge i 2011, et kig på tidligere præsident Ferdinand Marcos' Filippinerne, hverdagslivets kampe under Sovjetunionen og en historie om at leve i eksil.

I alt konkurrerer 19 film om festivalens mest prestigefyldte pris, Guldbjørnen.

Blandt de stjerner, der ventes at deltage i den 68. Berlinalen, er Robert Pattinson, Gael García Bernal, Jeff Daniels, Tilda Swinton, Peter Sarsgaard, Joaquin Phoenix, Isabelle Huppert, Bill Murray og Emily Watson.

Berlinalen løber fra 15. til 25. februar.

