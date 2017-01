NØRRESUNDBY: Når Aalborg Byråd 23. januar skal tage endelig stilling til et forslag om at lukke Løvvangskolen, skal byrådet samtidig tage stilling til et ændringsforslag fra SF.

Partiet vil nemlig foreslå at udskyde beslutningen.

- Processen har været meget kritisabel, siger byrådsmedlem for SF, Jens Toft Nielsen.

Han mener, at det hele er gået meget stærkt, at der ikke har været tid til at undersøge sagen til bunds, og at en renovering af skolen ikke behøver at være så dyr.

Løvvangskolen skulle renoveres, fordi den er bygget med det giftige byggemateriale PCB.

Skal samarbejde

SF´s ændringsforslag går i første omgang på at tage beslutningen af bordet.

- Vi foreslår at sende sagen tilbage til skoleudvalget, der skal samarbejde med familie- og socialudvalget om skolens fremtid, siger han.

Jens Toft Nielsen synes, at processen har været forkert.

- Budgetforligspartierne vedtog, at der nu skal laves en analyse af hele Løvvangområdet, når skolen lukker. Den analyse skal vi da være færdige med, inden vi seriøst kan tage stilling til, om skolen skal lukke, mener Jens Toft Nielsen.

Det blev så dyrt

- Pludselig skete der et eller andet underligt med, at det blev så dyrt, så skoleudvalget ikke turde andet end at sige nej eller hvad der nu skete. Vi tror ganske enkelt ikke på, at vi er ordentlig til bunds i de tal, siger Jens Toft Nielsen.

I første omgang var der afsat 17 millioner kroner og dernæst 60 millioner kroner, fordi skolen også skulle profilrenoveres.

Men i foråret 2016 steg prisen for renoveringen endnu en gang. Man endte med en renovering til enten 93 millioner kroner eller 155 millioner kroner.

- Pludselig skulle der også ordnes tag og meget andet, som ikke har noget at gøre med den PCB, der skulle skiftes, siger Jens Toft Nielsen.

Hovedårsagen til lukningen var netop den høje pris sammenlignet med kun godt 100 børn går på skolen ud af 450 mulige i skoledistriktet.

Fortsætte som hidtil

Han tilføjer, at skolen bør fortsætte som hidtil af hensyn til både forældre, børn og området.

- Løvvangskolen ligger strategisk rigtigt. Så kan man kigge på, hvad der ellers kan være af muligheder for at bruge lokalerne. Jeg forestiller mig, at der kommer mere skoledrift i de resterende lokaler, siger han og tilføjer, at det skal den ekstra drøftelse mellem de to udvalg belyse.

Rådmand afviser

Men skolerådmand Tina French Nielsen (V) afviser, at sagen ikke er ordentligt belyst. Hun mener, at det forholder sig lige modsat.

- Processen har kørt i lang tid. Det har været en demokratisk proces været ude i høring og alle har været velkommen med forslag. Når det koster 93 millioner kroner - endda uden en profilrenovering - så er det fordi skolen trænger til renoveringen, siger hun og tilføjer:

- Hele drøftelsen omkring sagen har været fordomsfri og åben. Vi drøftet det igennem med alle de vinkler, der er. Det er belyst og gennemarbejdet, og det er tilstrækkelig til at vi kan tage stilling til det i byrådet, siger Tina French Nielsen (V).