De fremmødte på generalforsamlingen mandag aften i Støvring gav bestyrelsen bemyndigelse til at sætte holdet til kommunalvalget.

SF Rebild har tilsagn fra flere lokale medlemmer om at stille op til kommunevalget, men listen vil først blive offentliggjort når rækkefølgen er helt på plads.

Nr. 3 på opstillingslisten er ny i lokalpolitisk sammenhæng, nemlig Christian Ydesen. Han er bosat i Suldrup og ansat ved Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet.

Han var også opstillet ved sidste kommunevalg, hvor han fik et ganske pænt antal personlige stemmer.

De to har arbejder tæt sammen om de politiske sager i indeværende byrådsperiode, hvor Anette Bruun Hansen især har assisteret Annette Søegaard ved at fordybe sig i aktuelle sager på teknik- og miljøområdet.

Derfor har SF Rebild på et opstillingsmøde i forlængelse af en generalforsamling mandag aften på rådhuset i Støvring valgt ny spidskandidat, og det blev næsten-navnesøsteren Anette Bruun Hansen fra Gravlev.

REBILD: Byrådsmedlem for SF Annette Søegaard har valgt ikke at genopstille ved kommunalvalget i november.

Spidskandidat som afløser for Annette Søegaard valgt

Anette Bruun Hansen fra Gravlev er ny spidskandidat for SF ved kommunalvalget i november. Arkivfoto

