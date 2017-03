Festdag for talenter - priser til unge ledere

Hvis man går rundt med en lokalpolitiker i maven og kunne tænke sig at høre mere om SF’s politik, er man velkommen til SF Mariagerfjords opstillingsmøde, som holdes tirsdag 14. marts kl. 19 i Hobro Medborgerhus.

- Det er vi stolte af, men vi søger stadigvæk nye kandidater, siger formand for SF Mariagerfjord, Peder Larsen.

MARIAGERFJORD: SF Mariagerfjord står klar med syv kandidater til kommunalvalget i november. Det blev resultatet af et medlemsmøde forleden i Hobro Medborgerhus.

Syv er klar til at stille op for SF Mariagerfjord til kommunalvalget i november, men partiet er på udkik efter flere kandidater, så man kan være geopgrafisk velrepræsenteret i fjordkommunen. Privatfoto

