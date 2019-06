SF kræver at Mette F. danner regering med flere partier

KØBENHAVN: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har torsdag orienteret dronningen om regeringens afgang.

Torsdag klokken 14 skal repræsentanter for de politiske partier møde op på Amalienborg for at meddele dronning Margrethe, hvem de peger på som landets kommende statsminister.

Her vil SF pege på S-formand Mette Frederiksen som kongelig undersøger, oplyser partiets gruppeformand, Jacob Mark, og formand Pia Olsen Dyhr.

Partiet, som ved valget fik en fremgang på syv mandater, kan støtte Mette Frederiksen som statsminister med den betingelse, at hun danner en regering bestående af flere partier fra den rød-grønne blok.

- Vi kommer til at invitere alle, der er i rød-grøn blok, fra Det Radikale Venstre ud til Enhedslisten, for vi vil ikke udelukke nogen i centrum-venstre. Det må afhænge af det politiske indhold, siger Pia Olsen Dyhr.

Krav om ny retning

Også Enhedslisten vil pege på Mette Frederiksen som forhandlingsleder og vil ikke modsætte sig dannelsen af en socialdemokratisk ledet regering, hvis den baserer sig på partier fra venstrefløjen, skriver Jyllands-Posten.

Det er en forudsætning, at Enhedslisten kan acceptere den politiske kurs, som en ny regering vil sætte.

Enhedslisten gik et mandat tilbage og har nu 13.

De Radikale, som ved valget fik en fordobling i antallet af mandater med 16 pladser i Folketinget, peger også på Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen kan blive statsminister på De Radikales mandater, hvis en ny regering forpligter sig til at sende Danmark i en ny retning.

- For os at se er det en invitation til at sætte en ny retning for Danmark, og det vil vi gerne hjælpe hende med, siger Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale.

- Men det kræver, at vi er enige om den politiske kurs, og derfor er kravet først som sidst en politisk aftale om, hvilken retning regeringen skal lede Danmark i, siger han.

Partiet har ingen krav til, hvilke partier en ny regering baserer sig på, og heller ikke om en ny regering kommer til at bestå af mere end et parti.

/ritzau/