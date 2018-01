SF vil sløjfe politikeres 62.000 kroner i skattefrit tillæg

KØBENHAVN: Folketingspolitikere får hver måned 5173 kroner i et såkaldt skattefrit omkostningstillæg for at dække udgifter i forbindelse med folketingsarbejdet.

Men det er en håbløst forældet ordning, mener SF, der derfor vil sløjfe tillægget.

- Det sender et meget mærkeligt signal til befolkningen, at vi har sådan et skattefrit tillæg.

- Der er ingen andre arbejdspladser, hvor man får sådan et skattefrit tillæg. Det er et oldgammelt tillæg, som vi ikke mener hører til længere, siger gruppeformand Jacob Mark (SF).

Han stiller derfor de øvrige partiers gruppeformænd et forslag:

- Vi vil erstatte det med en tidssvarende ordning, hvor man får refunderet de udgifter, man faktisk har.

Spørgsmål: Risikerer det ikke at udløse unødvendigt bureaukrati og administration?

- Det er jo en model, man kender fra langt de fleste arbejdspladser. Hvis man for eksempel er på en tur med arbejdet og betaler for en hotelovernatning, så får man udgiften refunderet efterfølgende.

- Så det kan lade sig gøre på andre offentlige og private arbejdspladser.

Jacob Mark understreger, at politikere fortjener en ordentlig løn.

- Vi arbejder også meget, og vi skal have dækket vores udgifter. Jeg foreslår jo heller ikke bare at afskaffe det skattefri tillæg uden at stille noget i stedet.

- Men lad os ligestille vores vilkår med almindelige menneskers vilkår på arbejdsmarkedet. Vi skal gøre vores model mere gennemsigtig og forståelig, siger han.

I Enhedslisten er der også kritik af omkostningstillægget, skriver DR Nyheder.

Hovedbestyrelsesmedlem Jean Thierry vil på partiets årsmøde til april have et forslag til afstemning om, at folketingsmedlemmerne skal betale partiskat af de i alt 62.080 kroner, tillægget årligt løber op i.

Enten ved at 33 procent ryger i partikassen. Eller at 100 procent ryger i partikassen - der så refunderer folketingsmedlemmernes relevante udgifter, når de fremviser kvitteringer.

Men den model har Jacob Mark ikke tænkt sig at kopiere til SF:

- Vores regler er ganske klare: Vi betaler fem procent i partiskat. Det gjorde jeg både som byrådsmedlem, og det gør jeg som folketingsmedlem. Og det er egentlig mit indtryk, at vores medlemmer er glade for vores regler.

Det er ikke første gang, SF foreslår at afskaffe omkostningstillægget. Partiet fremsatte det som beslutningsforslag i 2016, efter at Vederlagskommissionen havde anbefalet at droppe tillægget.

Kun Enhedslisten og Alternativet stemte dengang for. Men Jacob Mark har fornyet håb:

- Der har kørt så mange sager med eftervederlag og politikeres lønninger, så jeg tror, at der er flere politikere, der har interesse i, at der kommer gennemsigtighed i vores løn.

/ritzau/