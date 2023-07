Shaping New Tomorrow lytter til kunderne: Nu åbner de ny butik

AALBORG:Den her nyhed er der godt nok mange, der har ventet på.

På sociale medier, hos kundeservice og i sine fysiske butikker har Shaping New Tomorrow længe oplevet stor interesse for både sine perfect pants til kvinder - og muligheden for at købe dem i en fysisk butik og ikke kun online.

Især her i Aalborg, hvor iværksættereventyret - der siden er blevet en millionforretning - begyndte for de tre ejere Kasper Ulrich, Christoffer Bak og Christian Aachmann.

Og nu kan vi så fortælle, at det endelig sker: Shaping New Tomorrow åbner en butik med tøj til kvinder, og det bliver her midt i byen.

- Åbningen kommer, fordi vi oplever overvældene interesse og har fået god feedback på vores første kollektion til kvinder, siger CEO Kasper Ulrich.

En speciel oplevelse til alle kunder

Nyheden kommer efter brandet allerede er blevet en kæmpe succes både herhjemme og i udlandet med særligt fokus på sine perfect pants til mænd.

Og nu ser de tre stiftere det som en naturlig forlængelse, at der bliver nurset om tøjet til kvinder - med sloganet Women of Tomorrow.

- Vi har længe haft fokus på herresiden, og nu hvor vi også laver tøj til kvinder, vil vi gerne skabe de rigtige rammer begge steder, siger Kasper Ulrich.

- Med den kommende butik får vi mulighed for at dele universerne op, så alle kunder får en helt speciel oplevelse.

Dialog med kunderne

Samtidig giver en fysisk butik mulighed for noget af det, der altid har kendetegnet Shaping New Tomorrow: dialogen med kunderne.

Noget der også blev muligt tidligere i år, da SNT havde en pop op i forbindelse med forretningen i København.

- Her var tilbagemeldingerne rigtig gode, og det gik igen, at kvinderne oplevede bukserne "som de mest behagelige, de havde prøvet", siger Kasper Ulrich, der selv stod i pop op-butikken for at opleve kundernes feedback på tætteste hold.

- Og rigtig mange sagde, at de kunne bruge bukserne både derhjemme, på arbejde - og alt det midt imellem.

Køb mindre, køb bedre

Omdrejningspunktet i butikken i Aalborg midtby bliver også de allerede kendte værdier - god service og tøj af høj kvalitet.

- Vi designer basisvarer ud fra holdningen - køb mindre, køb bedre, siger Kasper Ulrich.

- Og butikken får selvfølgelig et stort udvalg af bukser, vi har et særligt fokus på det, vi er bedst til. Men vores designere er også i gang med at udvikle overdele. Det kunne være noget, som kvinderne har brug for både når de arbejder og går i byen - blazere, skjorter og t-shirts.

Hvor butikken i Aalborg åbner er stadig en velbevaret hemmelighed - men Kasper Ulrich fortæller, at dørene bliver slået op til efteråret.

Og så kan vi i øvrigt også fortælle, at SNT i øjeblikket leder efter den helt rigtige til at stå i spidsen for butikken - det finder du mere info om lige her