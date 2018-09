Shiaboss og premierminister danner politisk alliance i Irak

11 politiske grupper i Iraks parlament har søndag indgået en ny alliance.

Alliancen skal skabe et længe ventet flertal i parlamentet efter fire måneders politisk uro i landet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med i alliancen er både den religiøse shialeder Muqtada al-Sadr, som fik flest stemmer ved parlamentsvalget i maj, og premierminister Haider al-Abadi, hvis parti blev tredjestørst ved valget.

Valget i maj var det første parlamentsvalg, siden Islamisk Stat (IS) blev besejret i Irak. Men en langvarig fintælling har forsinket valgresultatet, som først blev officielt den 20. august.

Muqtada al-Sadr og Haider al-Abadi har tidligere været politiske rivaler.

For to år siden gik tilhængere af den indflydelsesrige Muqtada al-Sadr i protest mod Abadis regering i Bagdad, hvor de stormede parlamentet. De var vrede over korruption og elendig offentlig service.

Dengang gav Haider al-Abadi ordre til, at demonstranterne skulle pågribes og retsforfølges.

Men allerede kort efter parlamentsvalget meddelte Haider al-Abadi og Muqtada al-Sadr, at de havde planer om at gå sammen i en politisk alliance. Den skulle "krydse sekteriske og etniske skillelinjer", lød det.

Og nu har i alt 11 politiske grupperinger sluttet sig til alliancen, hvormed et flertal for regeringen er sikret.

Med i alt 177 ud af 329 sæder i parlamentet sikrer alliancen et flertal til at danne regering.

Det er almindeligt i Irak, at processen med at samle en koalition tager tid. Men ved dette valg er processen dog blevet endnu mere kompliceret af, at valgdeltagelsen var historisk lav, ligesom der var mange beskyldninger om snyd.

