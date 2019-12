Årets julegave? Nu kan du byde på ikonisk hund

AALBORG:Den er sort. Vant til at være ude. Hverken spiser eller gør eller kræver nogen form for motion.

Med andre ord, så får du næppe en nemmere udgave af menneskets bedste ven, end den, der netop er kommet til salg i Bispensgade.

- Vi kan vist bare sige, at den trænger til et nyt hjem, siger butiksassistent i Jack & Jones Nikolaj Andersen med smil i stemmen.

Det er nemlig tøjkæden, der har besluttet at skille sig af med deres store, ikoniske bulldog, der i årevis har siddet og vogtet indgang til butikken. Et skilt nedenfor den trofaste hund afslører, at den store hundefigur er sat til salg - og derfor nu kan blive din.

Er du interesseret, skal du bare lægge dit bud på hunden i butikken. Foto: Lasse Sand

For at blive hundeejer skal man henvende sig i butikken med et bud på, hvad man vil give for den store sorte fyr. Ifølge Nikolaj Andersen er højeste bud indtil videre et par tusinde kroner, men nu går slutspurten også ind.

Butikken vil nemlig gerne af med maskotten. Derfor kan du kun byde på den sorte bulldog frem til på fredag, 13. december.