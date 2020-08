Anette fik et godt tilbud: Sælger kendt købmandsbutik

AALBORG:Hun har været en del af bybilledet og livet på Boulevarden i snart 30 år; Men nu har Anette Nygaard - eller Anette Købmand som hun bliver kaldt - solgt sin forretning på hjørnet af Christiansgade og Boulevarden.

Hun har afklaret med at give nøglen til Købmanden til nye og yngre kræfter, og det er hendes helt eget valg at stoppe nu, hvor forretningen ellers går godt.

Købmanden forlader sin butik med vemod - men glæder sig også til nye udfordringer. Foto: Henrik Louis

- Jeg elsker mit job, mine kunder og Boulevarden, og jeg kommer til at savne det hele rigtig meget, siger 54-årige Anette Nygaard.

- Og jeg kunne sagtens være fortsat, men nu kom det rigtige tilbud, og det er min beslutning at sælge og komme godt herfra, selv om det selvfølgelig også er vemodig. Men hvis helbredet måske ikke kan holde til arbejdet om fem år, ved jeg ikke om nogen vil købe. Og der er også hele usikkerheden med corona.

At der er liv i butikken er der ingen tvivl om, kunderne står i kø sådan en helt almindelig eftermiddag, hvor vi kigger forbi. Mange skal hente pakker - og netop evnen til at tage nye ting ind ser Anette Nygaard som forklaringen på, at det går godt i butikken, der rundede 100 år for et par år siden.

Kunderne har været trofaste i alle årene, understreger Anette Nygaard. Foto: Henrik Louis

- Jeg har været godt til at omstille mig og følge med tiden - at se hvad kunderne vil have og indrette mig efter det siger hun, der udover pakkelevering også har spillehal i butikken og tidligere eksempelvis har solgt blomster og brugskunst.

- Jeg er ikke en god sælger, men jeg er en god købmand.

Hun fremhæver også beliggenheden på Boulevarden.

- Købmanden ligger godt, placeringen betyder meget. Jeg har både stamkunder og strøgkunder, og det er også tæt på banegård og busstation.

Anette Nygaard har ingen planer for, hvad hun skal lave nu, men hun vil blandt andet lægge flere kræfter i sit firma Stofhimlen, som hun driver fra hjemmet i Randers.

Som en del af nytænkningen indrettede Annette Nygaard spillehal i den bageste del af butikken for en del år siden. Foto: Henrik Louis

- Jeg føler, jeg har fået en helt ny chance, og jeg har aldrig været bange for at arbejde. Jeg glæder mig, men det er selvfølgelig også trist, siger hun.

- I snart 30 år har jeg været Anette Købmand, hvad jeg skal hedde nu - det skal jeg til at finde ud af.

Anette Nygaard har sidste arbejdsdag i sin butik lørdag 29. august.

Butikken fortsætter som hidtil med ny ejer.