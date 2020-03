Art By Me åbner snart igen - med en helt særlig nyhed til gæsterne

AALBORG:De arbejder på højtryk for at blive klar til åbningen af Art By Me i nye lokaler; Annette Terp og Mette Fruensgaard, der ejer den populære keramikcafé.

Indtil for nylig lå den i Vestbyen, men pladsen blev for trang, så fremover er adressen i stedet i Urbansgade. Og det bliver med en helt speciel nyhed til gæsterne.

- I caféen har vi lavet et særligt private room, som man kan leje til for eksempel fødselsdage, mødregrupper eller babyshower, siger Annette Terp om det nye, aflukkede lokale, der får plads til 12 gæster og har sin egen mini colour-bar.

- Vi gør det, fordi der har været efterspørgsel på et separat lokale, hvor man som gruppe kan hygge sig, mens man maler på keramik.

Art By Me er netop kendt for hyggelige rammer, hvor man i fred og ro kan lade fantasien føre pensel og farver hen over de krus, skåle, dyr og meget andet, man kan købe og arbejde med i det kreative værksted.

- Det er vigtigt for os at bevare den hyggelige stemning, selv om vi nu har fået en del mere plads, siger Mette Fruensgaard.

- For det skal først og fremmest være rart at være her.

De to ejere ser frem sig til at byde velkommen til gæsterne.

- Vi glæder os til at vise de nye lokaler frem, og vi skal nok nå at blive klar til at give gæsterne en masse gode oplevelser, er de enige om.

De nye lokaler giver også plads til flere ovne samt et større varelager, ligesom ekspeditions- og caféområde er blevet mere rummeligt.

Art By Me har plads til omkring 50 gæster i alt og åbner i Urbansgade 28 på tirsdag, 10. marts, klokken 12, der er bobler og sødt til ganen på dagen.