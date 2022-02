Bevaringsværdig politistation ofres for Rema 1000

HIRTSHALS:Bølgerne er ind i mellem gået højt i Hirtshals, når det kommer til byggeri af nye supermarkeder midt i byen, men modstanden mod , at dagligvarekæden Rema 1000 bygger nyt midt i Hirtshals, har været begrænsede, og planerne er nu vedtaget med et stort flertal i Hjørring Byråd.

Det bliver nødvendigt at jævne ni ejendomme med jorden, herunder den tidligere politistation på adressen Svinget 9, med jorden, og det har i høringsperioden også givet en del debat.

- Hvordan tager Hjørring Kommune hensyn til kommunens kulturarvsmiljøer og bevaringsværdige bygninger, når der træffes beslutninger om den her slags byggeri, lød spørgsmålet fra lokalformand for Foreningen for Bygnings og Landskabskultur (FBL), Søren Thirup, forud for byrådsmødet.

- Det her har ikke været at knipse med fingrene. Vi har haft nøje overvejelser om det her. Den gamle politistation er en smuk bygning, men mest på afstand. Det er generelt nogle slidte huse, der ligger på den grund, lød svaret fra borgmester Søren Smalbro (V).

Ti huse skal væltes for at gøre plads til Rema 1000. Kilde: Hjørring Kommune

Ingen reaktioner

- Der er ikke en eneste borger fra Hirtshals, der har reageret med et negativt høringssvar, så jeg er overbevist om, at Hirtshals ønsker den nye dagligvareforretning, og det skal nok blive rigtig godt, sagde Michael Engbjerg (V).

- Det giver da et stik i hjertet, at vi giver lov til at fjerne en bevaringsværdig bygning. Men i dette tilfælde har jeg også stemt for planerne. Men vi skal generelt være bedre til at passe på vores bygningsarv, sagde Jørgen Bing (SF).

Løft til midtbyen

For Rema 1000 handler det primært om en bedre og mere central placering, et mere tidssvarende byggeri og muligheden for flere parkeringspladser. Byggeriet vil koste i omegnen af 40 millioner kroner

-Vi regner også med en god omsætningsstigning ved denne fantastiske placering lige midt i byen, har udviklingschef i Rema 1000, Stephan Sørensen tidligere udtalt om planerne. Der bliver tale om byggeri i op til 5,5 meters højde i røde teglsten.

Byggeriet bliver på 1200 kvadratmeter