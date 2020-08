Bog om bokselegenden fra Mors præsenteres i Nykøbing

NYKØBING:Selv om Kulturmød Mors fysisk er aflyst på grund af coronasituationen, bliver der alligevel lidt kulturel festivitas i Nykøbing en af de dage, det store arrangement skulle have fundet sted.

F.eks. kommer forfatter og journalist Mogens Møller, Aalborg, der er fra Sennels, på besøg hos Morsø Kunstforening på Holmen for at præsentere sin bog ”Et mandfolk” fredag 21. august kl. 16-18. I dagens anledning er der fri entré til den aktuelle udstilling. Og dagen efter, lørdag 22. august kl. 11-12 signerer han bøger hos boghandler Bent Bisgaard i Bog og Papir.

”Et mandfolk” er en biografi om plejebarnet, tjenestedrengen og bokseren Einar Agerholm (1906-45), der trådte sine første barnesko i Nykøbing og siden vendte tilbage til byen adskillige gange som berømt professionel bokser.

- Einar boede det første par år af sit liv hos sin bedstemor blot 100 meter fra havnen i Nykøbing. Så det falder helt naturligt at præsentere bogen dér, siger Mogens Møller.

I bogen beskrives Einar Agerholms kummerlige barndom, som efter bedstemorens død bød på optagelseshjem og ikke færre end otte forskellige plejefamilier. Siden blev han hyrde- og tjenestedreng. Alle steder blev han tævet. Allerede som knægt drømte Einar Agerholm om at blive en kendt bokser. Det lykkedes ham, og karrieren kulminerede med en kamp om europamesterskabet 1933.

Efter boksekarrieren blev han politibetjent i Odense, hvor han faldt for en tysk kugle på selve befrielsesdagen 5. maj 1945.

Bogen, der udkom i foråret, har fået fine anmeldelser og en fornem lektørudtalelse.

- Præsentationen var egentlig planlagt til 11. april, men det spændte coronaen ben for. Derfor var det oplagt at gøre det nu, så der trods alt bliver en smule kulturelt drys i Nykøbing, selv om det store kulturmøde desværre er aflyst, siger Mogens Møller.

Han er taknemlig for, at kunstforeningen velvilligt stiller lokaler til rådighed for arrangementet, hvor der samtidig bliver mulighed for at opleve den aktuelle udstilling.