Corona koster: Nu ændrer byens stormagasiner og shoppingcentre åbningstider

AALBORG:Der er blevet markant færre mennesker på gader og stræder den seneste uge.

Vi efterlever i stigende grad myndighedernes anbefalinger og lader være med at opholde os inden døre sammen med mange andre, og over hele byen lider butiksindehavere under vores ændrede adfærd.

Nu tager stormagasinerne og byens shoppingcentre også konsekvensen af corona-advarslerne og de manglende kunder. Fra og med i dag, tirsdag, skærer de alle i åbningstiden, sådan at du får færre timer at gøre dine indkøb i.

Magasin og Friis Shoppingcenter reducerer med nogle daglige timer, sådan at de holder åbent mandag-fredag kl. 11-18 og lørdag-søndag kl. 10-16. Ændringerne gælder foreløbig frem til 29. marts.

I et opslag på Facebook skriver Friis, at selv om selve centret er åbent, kan der være enkelte butikker, som helt har besluttet at lukke. Det gælder f.eks. Dalle Valle og D'Let.

Også hos Salling bliver der færre timer at shoppe i de kommende uger. Her skærer man fra i dag to timer af den daglige åbningstid, sådan at der er åbent fra kl. 10-18 mod hidtil til kl. 20. Søndag er Salling helt lukket.

I Aalborg Storcenter skal kunderne ligeledes vænne sig til, at corona-krisen koster.

Resten af marts vil der dagligt være åbent i butikkerne mellem kl. 10 og kl. 17 på hverdage og kl. 10 til kl. 15 om lørdagen. Søndag er der helt lukket.

Centret understreger, at ændringerne ikke gælder for Bilka.