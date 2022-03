Denne butik rykker ind i de tidligere H&M-lokaler i J. P. Jakobsen Centret

Kun to måneder kom de 600 kvm. tidligere ”H&M-lokaler” i J. P. Jakobsen Centret til at stå tomme. 8 april åbner Brinch Sale i den kæmpe hjørnebutik ud mod gågade og Store Torv.

Bag den nye tøjbutik står en gammel kending fra Thy - Jan Brinch fra Lemvig.

Han drev i to et halvt år Brinch Sale Outlet i Vorupør. Det skete samtidigt med, at han også havde butik i Lemvig, Søndervig og Skagen. Nu gearer den driftige tøjmand op og går et skridt højere op og væk fra det rene outletkoncept.

- På grund af, at vi nu får en superflot butik og har fået nogle rigtigt gode aftaler med vores leverandører, går vi efter en butik fyldt med kvalitetsvarer fra store kendte mærker. Vi har allerede aftaler på plads om mærker som In Wear, Karen by Simonsen og St. Tropez. Flere vil følge. Det bliver primært tøj til kvinder, fortæller Jan Brinch.

- Derudover får vi en stor separat afdeling med sportstøj også allesammen kendte italienske mærker som Ellesse, Diadore og Ball.

Prøveperiode

Han glæder sig ”helt vildt” til at komme til Thisted, hvor han har fået en god lejeaftale med Per Overgaard.

En aftale der er kommet i stand med god hjælp fra Michael Vendelbo (Thisted bys handelschef. red) - som han har kendt i mange år.

- Det bliver til at begynde med i en prøveperiode - men med intention om at blive i Thisted. For det bliver rigtigt spændende at prøve at rykke ind fra kysterne til bymidten i en by som Thisted, lyder det fra Jan Brinch, der fortsat vil drive butik i Lemvig.

4-6 ansatte

Butikkerne i Skagen og Søndervig genåbner ikke. Netop nu er Jan Brinch i fuld gang med at søge efter ansatte.

Medarbejderstaben bliver på fire til seks ansatte.

Brinch Sale i J P Jakobsen Centret vil følge åbningstiderne i gågaden.