Endelig nåede de til rejsegildet: Se hvornår den nye butik kan åbne

HIRTSHALS:Lokalplanen var godkendt, byggetilladelsen var i hus, og gravemaskinen var klar til at sætte skovlen i jorden. Men så gik alt i stå i godt et år.

Sådan lyder den meget korte version om det nye Aldi på Stoltzes Plads på Doggerbanke i Hirtshals.

Men nu er den nye butik stærkt på vej.

Onsdag var der rejsegilde på byggeriet, og 20. maj kan de første kunder træde indenfor i butikken.

Rejsegildet er håndværkernes fest, og menuen var traditionen tro pølser.

- Vi glæder os virkelig til at tage imod kunderne her i butikken, sagde udviklingschef i Aldi, Carina Busk, der deltog i rejsegildet.

Hun konstaterer, at projektet har taget længere tid end først ventet. Byggeriet på Stoltzes Plads delte vandene i havnebyen, idet modstanderne mente, at det er en helt forkert placering til et nyt supermarked.

Benspænd fra lille fugl

Hjørring Byråd vedtog lokalplanen i 2020, Men en lille fugl spændte efterfølgende ben for Aldi-planerne, da der blev sendt en klage til Planklagenævnet.

Et af klagernes vigtigste argumenter var, at området er det eneste tilbageværende yngleområde for toplærken. Efter et års sagsbehandling afviste Planklagenævnet klagen, og midt oktober 2021 blev skovlen sat i jorden på Doggerbanke.

- Det blev til et ekstra års tid i Plannævnet. Klagen fik ikke opsættende virkning, men vi valgte at afvente afgørelsen for at respektere den demokratiske proces. Så vi stoppede byggeriet med det samme, siger Carina Busk.

Toplærken - og andre fugle med hang til grønne omgivelser - bliver ikke helt glemt. Taget på Aldi får nemlig bevoksning med den naturlige flora fra området.

- Så fuglene får et sted, hvor de kan være i fred. Skråningerne rører vi ikke, og parkeringspladsen bliver også begrønnet. Vi følger de retningslinjer, der er udstukket, forklarer Carina Busk.

Anders Bruun, der er projektchef i Aldi, bød velkommen til rejsegildet og takkede håndværkerne for indsatsen.

Pølsevognen var kørt til døren.

Lokal butikschef glæder sig

Håndværkerne afleverer byggeriet 10. maj, og så har Aldi-teamet ti dage til at få reolerne op og varer på reolerne.

Butikschef Max Schlichter og hans team ser frem til at flytte ind i de nye omgivelser og få mere plads.

- Vi er spændt, og vi glæder os. Her får vi hele varesortimentet, og vi får mulighed for at få præsenterer varerne for kunderne.

Den nuværende butik i Nørregade har sidste åbningsdag tirsdag 17. maj, og herefter sættes alle kræfter ind, så butikken står knivskarp til åbningsdagen.

Butikschef Max Schlichter og distriktschef Martin Sandlykke glæder sig til at byde kunderne velkommen i de nye omgivelser.