Endelig sker det: Salling er klar til at åbne på mandag

AALBORG:Otte uger efter, at Salling på Nytorv måtte lukke ned, er stormagasinet nu igen klar til at byde kunderne indenfor.

Det sker på mandag 11. maj som led i den politiske aftale om anden fase af genåbningen af Danmark.

- Vi er simpelthen så glade for, at vi må åbne igen. Det var lige det, vi havde håbet på, siger stormagasinchef Anja Kibsgaard.

Meddelelsen om åbningen af Salling og landets øvrige storcentre og -magasiner var ikke helt uventet. I flere uger har rygterne svirret om, at det snart ville ske.

Og i Salling har man da også brugt ventetiden på at forberede sig grundigt, sådan at man var klar, når regeringen og myndighederne gav grønt lys.

Der er sat kundetællere op ved indgangene, som holder styr på, hvor mange der er i butikken ad gangen, lavet afstandsmarkering, sat plexiglas op ved kasserne og stillet håndsprit frem til både ansatte og kunder. Der bliver også gjort ekstra rent i f.eks. prøverum og ved rulletrapperne, ligesom der er pile på gulvet, der skal lede dig gennem huset.

Stormagasinchef Anja Kibsgaard er lykkelig over, at Salling igen må åbne. Arkivfoto: Michael Bygballe

Planlægningen af åbningen har i det hele taget været et stort arbejde, og derfor har samtlige ansatte i stormagasinet på Nytorv været på arbejde de seneste tre uger.

- Det har været vigtigt for os at træne med dem og klæde dem på, så de er klar til de nye udfordringer, når vi åbner igen, fastslår Anja Kibsgaard.

I denne uge har de ansatte været på kursus i myndighedernes anbefalinger og blandt andet fået retningslinjer for, hvordan og hvor ofte, der skal sprittes af.

Men selv om det praktiske lige nu fylder meget hos stormagasinchefen, så overskygger glæden ved at skulle møde kunderne igen dog det hele.

- Der er specielt to ting, jeg ser frem til - at få liv i forretningen igen, for mange kunder har skrevet til os, at de savner os og glæder sig til at se os igen. Og det er bestemt gengældt. Derudover glæder jeg mig på medarbejdernes vegne. Nu får de igen lov til at lave det, de brænder for, konstaterer hun.

Har du planer om et gensyn med Salling de kommende dage, så kan du godt glæde dig. For corona til trods, er butikken toptunet.

- Vi har masser af nye varer, og vi glæder os til at komme i gang, siger hun.

Salling åbner for kunder mandag, 11. maj, kl. 10.