Onlinesupermarked får danmarkspremiere i Aalborg: Så hurtigt kan du få dine varer

AALBORG:Er du typen, der af og til bliver ramt af en pludselig trang til pandekager - men altid mangler æg. Eller har du det bare generelt stramt med at stå sidst på eftermiddagen og kigge opgivende ned i supermarkedets køledisk.

Så kan dine udfordringer være løst med noget nær et trylleslag fra og med i morgen, tirsdag 23. november. Her får du nemlig en ny måde og platform at købe ind på, hvis du vel at mærke bor i det centrale Aalborg.

Wolt, der leverer mad fra en række af byens restauranter og grillbarer, går ind på et helt nyt marked og åbner sit første websupermarked under navnet Wolt Market.

- Det er en danmarkspremiere, I får her i Aalborg. Butikken er bare den første af en række i Danmark, og vi forventer at kunne tilbyde noget helt anderledes end vores konkurrenter, siger Mikkel Freiesleben, der er direktør i Wolt Market.

Når ordren tikker ind, kan en ansat se den på en skærm, mens han eller hun går rundt med vognen og plukker varer fra hylderne. Foto: Martin Damgård

Blåt bud bringer ud

Det nye supermarked ligger med udsigt til Tyren på Vesterbro 62 i det lokale, hvor Fakta i en årrække holdt til, men det er langt fra som andre dagligvarebutikker. For umiddelbart er der ingen kunder at se. Til gengæld er der hylde på hylde fyldt med alle hverdagens fornødenheder. Et sted er rugbrød, burgerboller og hotdogbrød sat op i sirlige stakke, på en anden hylde står konservesdåserne så tæt, at man kan komme i tvivl om, hvor den ene stabel slutter, og den anden begynder.

Butikken er et såkaldt delivery/pick-up marked, hvor du ikke kan gå ind fra gaden og handle. I stedet skal du bestille dine æg, mælk eller opvasketabs gennem Wolts app, og så kommer de karakteristiske blå bude forbi med varerne inden for max. en halv time. Du kan også vælge selv at hente poserne, når de er pakket færdige til dig.

- I modsætning til mange af de konkurrenter, vi har på dagligvaremarkedet, så kan kunderne her hos os være mere spontane. Man skal ikke have bestilt dagen før, men kan gøre det her og nu, hvis man har brug for noget. Om det så er, at du pludselig er sulten, eller om du får uventede gæster eller noget helt tredje. Det er super convenient, siger Mikkel Freiesleben.

Mikkel Freiesleben har mange års erfaring fra dagligvarebranchen, nu skal han som direktør gør Wolt Market til en succes i Danmark. Foto: Martin Damgård

Singlefyren og børnefamilien

Hvem det er, der skal handle i Wolt Market, har han ikke noget entydigt bud på. For erfaringer fra Finland og Grækenland, som begge allerede har den nye supermarkedsløsning, viser, at det i bund og grund er alle - fra den unge singlefyr over børnefamilien, der ikke orker at købe ind med trætte unger efter arbejde, til pensionisten.

- Man kan købe så meget eller lidt, man vil, man kan lægge hele sit ugeindkøb, hvis det er det. Så får man det bare bragt ud med bil i stedet, lyder det.

Lokalet på Vesterbro rummer omkring 2000 varenumre - groft sagt det samme antal som i en discountbutik - og det er plads til endnu mere, hvis der skulle blive brug for det.

- Vi kommer hele tiden til at rette vores sortiment til efter, hvad vi kan se, sælger. Vi regner med at være lidt brutale på den måde. Hvis noget ikke dur, finder vi noget andet, siger han.

Varerne er sat op, så de 15-20 ansatte hurtigt kan få et overblik og ved hjælp af hyldenumre finde frem til det rigtige. Foto: Martin Damgård

Vil prismatche konkurrenter

En af de ting, som Mikkel Freiesleben på sigt drømmer om sker, er flere varer af lokal oprindelse. Varer, som ligger ud over det, man finder i de store kæder. Direktøren nævner lokale øl eller morgenbrød som eksempler.

Og så er der lige det med priserne, for det er trods alt Nordjylland, vi er i.

- Vi kigger klart på, hvad andre tager for tingene, og vi vil prøve at prismatche på de varer, hvor det er relevant med de konkurrenter, hvor vi synes, det er relevant, fastslår han.

Wolt Market åbner kl. 10 tirsdag formiddag. De første 14 dage kan du få leveret varer gratis inden for en radius af fem kilometer - derefter koster det det samme som Wolts øvrige tjenester.

Wolt åbner allerede i næste uge sine næste supermarkeder - i København -og i december følger Aarhus og Odense. Det er planen, at der inden udgangen af 2022 skal være i alt 19 Wolt-butikker i landet.