Farvel Gistrup: Sirup flytter ind til midtbyen

AALBORG:Det er snart slut med at skulle hoppe i bilen eller på bussen for at kigge på nyt tøj og accessories i Sirup.

Den populære mode- og livsstilsbutik siger nemlig inden for de næste uger farvel til Gistrup og goddag til et helt nyt liv i Aalborgs centrum.

- Det bliver så godt, og jeg glæder mig rigtig meget, siger Henriette Svalgaard.

Hun solgte tidligere på året sin tøjbutik for at blive en del af Danmarks næststørste tøjkoncern, DK Company. Her indgår butikken Sirup i et nyt selskab, der udover forretningen i Gistrup også består af Companys i Bispensgade. Henriette Svalgaard står i spidsen for de to og har en ejerandel i selskabet på 30 procent.

Og det er netop Companys lokaler i Bispensgade, der også fremover bliver Sirups. Butikkerne fusionerer og hedder fra midten af maj Companys by Sirup.

- Det vil give den nye butik et helt unikt udtryk. Jeg har mine brands, jeg tager med, og Companys har sine, så det bliver et miks af begge, siger hun.

Henriette Svalgaard lægger stor vægt på, at det unikke, der er ved Sirup i dag, også skal med i den nye forretning. Det skal være en oplevelse at besøge Companys by Sirup, og den skal bære præg af at være noget særligt.

Butikken i Bispensgade vil fremover hedde Companys by Sirup. Arkivfoto: Claus Søndberg

Det helt rigtige tidspunkt

Allerede i denne uge tager håndværkere hul på at sætte lokalerne i midtbyen i stand. Der skal blandt andet sættes nogle store New York'er-glasvægge op, sådan at webshoppen sirup.dk får eget kontor midt i rummet.

- Det bliver lidt anderledes, men rigtig fedt, fastslår partneren, som også går efter at skabe masser af hjemmelig hygge med sofaer og billeder på væggene.

Companys by Sirup bliver forvandlet over de næste uger, men vil være åben i hele perioden. Henriette Svalgaard glæder sig til at alt det nye og er overbevist om, at det flytningen sker på det helt rigtige tidspunkt - corona eller ej. Ja, faktisk forventer hun næsten, at corona-krisen kan vendes til en fordel.

- Jeg tænker, at folk i endnu højere grad kommer til at søge ind til byen. Vi har alle lyst til at se andre mennesker efter det her, og der tror jeg, at vi ligger det helt rigtige sted, siger hun.

Én ting, har coronaen dog indtil videre spændt ben for - nemlig den åbningsfest, som er en del af fusionsplanerne. Men den kommer, så snart det er muligt.

- Og så giver vi den totalt gas, når vi må, lover Henriette Svalgaard.

Sirup i Gistrup har sidste almindelige åbningsdag onsdag 13. maj. Fra lørdag 16. til og med fredag 29. maj er der et stort flyttesalg med varer fra tidligere sæsoner fra begge butikker.