Fra i dag kommer der mere liv i byen

AALBORG:Der har været rigtig god plads i Aalborgs gågader de seneste uger. Mange butikker har holdt lukket, og hovedparten af kunderne er blevet hjemme.

Men fra og med i dag, mandag 20. april, lysner det, og bylivet vender så småt tilbage.

- Det betyder alt, at vi kan se lys for enden af tunnellen, siger direktør i Aalborg City Flemming Thingbak.

Netop i dag må en række liberale erhverv som frisører, tatovører, fysioterapeuter nemlig igen modtage kunder, og det vil andet andet lige betyde flere i gaderne.

- Det er klart, at det er vigtigt også for os, for de liberale erhverv og butikslivet hænger sammen, fastslår han, men synes også, det er nødvendigt at minde om, at vi alle fortsat skal være fornuftige og tænke os om, når vi bevæger os ud.

Aalborg Citys direktør Flemming Thingbak glæder sig over, at der trods alt er lys for enden af tunnellen. PR-foto

- Det her er jo stadig lidt med håndbremsen spændt, for vi skal virkelig love hinanden, at vi passer på. Vi skal bruge vores sunde fornuft for det værste, der kan ske lige nu, er, at vi får et tilbagefald, og alting må lukke ned igen, siger han.

Allerede i sidste uge var der flere af byens butikker, der genåbnede og flere følger efter i denne uge.

- Det sker lidt drypvis, og måske får åbningen af de liberale erhverv flere butikker til at følge efter. Derudover håber vi, at den næste bølge, der får lov at åbne, er vores stormagasiner Salling og Magasin og selvfølgelig også restauranter og caféer. Men vi skal glæde os over og være trygge ved, at det nu går den rigtige vej, lyder det fra Flemming Thingbak.