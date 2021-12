Fra sengetøj til kunsthåndværk: Anita har åbnet ny galleri-butik i Hjørring

En ny butik har åbnet dørene på Springvandspladsen i Hjørring. På vægge og hylder frister bronzefigurer, malerier, popart, designede sengesæt, unikke lysestager, smykker, glasfade, lys-kugler af gamle hestesko, delikat keramik og lifligt mjød.

Og de kreativt dekorerede butiksvinduer har da også allerede fået meget opmærksomhed fra folk i gågaden.

16 udstiller - flere på vej

Navnet på Hjørrings nye galleributik er ”Galleri Vendia”, og bag initiativet står galleriejer Anita Majbrit Andersen i tæt samspil med byudvikler Gert Jensen - sidstnævnte ejer lokalerne.

16 udvalgte, lokale kunsthåndværkere præsenterer og sælger lige nu deres arbejde i galleriet. Og flere er ifølge Anita på vej.

- Nogen har fundet os, og andre har vi fundet frem til via vores netværk, fortæller hun.

Line Elliott og Anita Majbrit Andersen kører tæt parløb, når nye kunsthåndværkere skal udvælges til galleriet.

- Kunsthåndværkerne har forskellige baggrund for at sælges deres ting her hos os. Nogle af kunsthåndværkerne har butik ved kysten og de vil gerne øge deres salg i vinterperioden, mens andre er nystartede og vil teste, om der er salgspotentiale i deres ting.

Og netop markedsføring af den enkelte kunstner er i fokus.

- Det er vigtigt for os at fortælle folk, hvem der har lavet tingene, understreger Anita.

Fælles for kunsthåndværkerne er, at de alle har base i Vendsyssel.

- Og navnet Galleri Vendia passer fint - Vendia er latin og betyder Vendsyssel, smiler Anita Majbrit Andersen.

Kunsthåndværkerne betaler ikke for at udstille i Galleri Vendia. Først når der sker et salg af deres værker, skal de afregne 50 procent til galleriet.

Fra 15 kroner til 10.500

Der er både udstilling i stueetage og på første sal, og kunderne er velkomne til at kigge indenfor og nyde galleriet, der er i næsten konstant forandring. Når nye kunsthåndværkere kommer til, skal der nemlig rokeres om på den eksisterende udstilling.

Prisniveauet spænder fra små stjerne til 15 kroner stykket til et stort maleri til 10.500 kroner.

Et indbydende vindue.

Anita har planer om at gennemføre aften-event en gang om måneden. Første gang er planlagt til 20. januar.

- Det bliver en hyggeaften, hvor der også er plads til at handle og give feedback til de kunsthåndværkere, der er til stede. Vi holder åbent fra klokken 18.30 til 21.30, og gæsterne inviteres på snack og lidt at drikke. Her kan kunsthåndværkerne også lære hinanden at kende internt og udvide netværket.

Flemming Jensen er fra Hjørring - hans humoristiske og smukke malerier byder gæsterne velkomne.

Iværksætter-genet

Anita Majbrit Andersen designer selv unikt sengetøj i sit eget firma AndersenDesign, og hun brænder for at give nye ideer luft under vingerne og holde dem flyvende.

Hun stortrives i rollen som galleriejer. Her kan hun nemlig sætte alle sine iværksætter-talenter i spil.

Anita er født og opvokset i Hjørring. Hun har haft 25 års jubilæum som offentlig ansat, og for to år siden åbnede hun sit eget firma med design af sengetøj - et projekt som hun forinden havde arbejdet et par år på at få ud over rampen.

- Det har taget meget af min fritid, at finde de rigtige samarbejdspartnere og starte webshoppen. Jeg har søgt vejledning på Hjørring Erhvervscenter og har her fået udvidet mit netværk med andre iværksættere.

Optakten til Galleri Vendia opstod, da Anita fik mulighed for at skabe liv i et par tomme butiksvinduer hos Gert Jensen i Stokbrogade.

- Lokalet på Springvandspladsen stod tomt, og jeg foreslog, at jeg også dekorerede vinduerne her. Gert bryggede videre på ideen, og så endte vi altså med Galleri Vendia, smiler Anita Andersen med et nik ud i lokalet, der ligger ved byens centrale plads.

Åbningsdag i snestorm

Galleri Vendia åbnede 1. december - i øvrigt samme dag, som sneen væltede ned over Vendsyssel.

Så de første dage var der lidt lang mellem kunderne. Men flere og flere har fået øje på byens nye butik.

Anita Majbrit Andersen kører tæt parløb med Line Elliott, der har skabt flere af de store malerier, der er udstillet og sælges i Galleri Vendia.

Anita og Line vurderer interesserede kunsthåndværkeres potentiale, inden de får en plads i galleriet.

Line Elliott har flere værker udstillet i galleriet.