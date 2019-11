Fremtiden er på vej til Vesterbro 99 i Aalborg

AALBORG:Netto er ret klar i mælet og går ikke af vejen for selv at proklamere, at butikskæden torsdag den 5. december i år åbner fremtidens discountbutik på Vesterbro 99 i Aalborg.

Den nye butik, som etableres i de "gamle" lokaler og som førhen husede en Netto-butik, genopstår således med et helt nyt butikskoncept og med en ny indretning, nye farver og et særligt fokus på frugt og grønt og nemme måltider.

En anden markant ændring for forbrugerne bliver dog, at hvor den "gamle" Netto-butik havde døgnåbent, så indskrænkes åbningstiden fremadrettet med seks timer i døgnet. Ny åbningstid bliver 06.00 til 24.00 alle dage - dog undtagen helligdage.

Hvis nogen ellers skulle være i tvivl om, hvad der sker i lokalerne, så giver Netto selv klar besked om, at man bygger fremtidens Netto på stedet. Foto: Torben O. Andersen

Michael Løve, der er direktør i Netto, siger, at man ganske enkelt har revitaliseret hele butikskonceptet.

- Kernen i vores nye koncept vil stadig være gode varer til bedste priser, og vi vil i endnu højere grad skabe butikker, som det er rart at være i for kunder og medarbejdere.

Butikschefen i den nye Netto-butik er Henrik Klujeff, og han har i øvrigt været leder af butikken siden 2005. Butikken får ca. 40 medarbejdere.

Netto-butikken på Vesterbro havde tidligere døgnåbent, men nu ændres åbningstiden til 06.00 til 24.00 alle ugens dage. Foto: Torben O. Andersen

Den nye butik på Vesterbro er én af i alt 70 butikker, som Netto enten bygger eller renoverer i 2019.

Det er således målsætningen, at samtlige Netto-butikker inden for de næste fem år skal renoveres og forvandles med det nye koncept, og den samlede investering løber op i ca. én milliard kroner.

Butikskæden tæller pt. 513 butikker fordelt over hele landet.