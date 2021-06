Generalforsamling: Brønderslev Handel melder om stor opbakning fra borgerne - planer om at flytte penge fra fond til julebelysning

Formanden kunne melde om en rigtig god opbakning til butikkerne i Brønderslev, da Brønderslev Handel tirsdag aften holdt generalforsamling.

Trine Dolbak, formand for Brønderslev Handel, kunne i sin beretning konstatere, at det næsten er et år siden, man sidst har kunnet samles.

- Som by synes jeg, vi er kommet godt igennem. Jeg synes, vi har haft en fantastisk sommer i byen, fortalte hun.

Hun fortalte også, at man har holdt fokus på at handle lokalt.

- Vi har mærket en kæmpe opbakning fra byen, det er dejligt, sagde hun.

Trine Dolbak var også inde på efterårets corona, hvor man ikke kunne holde aftenåbent.

- Igen viste borgerne, at de ville byen, fortalte hun.

Og julen, hvor man måtte lukke, og butikkerne fik travlt med at tænke i online salg.

- Udsalget skulle ligesom gennemføres, konstaterede hun.

- Tre måneder gik der, og så lukkede vi op igen, og det gjorde vi med et kæmpe brag. Borgerne viste, at de gerne vil bruge penge, fortalte formanden.

Trine Dolbak kom også ind på julebelysningen, hvor der er lavet en julebelysningsgruppe af frivillige, og hvor der er startet en indsamling under Go’ Aften Brønderslev ugen før.

- Det er et stort og tidskrævende projekt, men det skal nok blive flot, og det skal nok lykkes, sagde hun.

Og lige præcis det emne var der også mere om under eventuelt, hvor Trine Dolbak og handelschef Lars Bisgaard kunne fortælle, at der er planer om en ekstraordinær generalforsamling.

- Vi har en udsmykningsfond, der har stået siden 1984, og der er ikke sket noget. Der er 121.000 kroner i den fond, og nu går den nedad på grund af renten. Bestyrelsens forslag bliver, at man tager de 100.000 kroner og giver til den nye julebelysningsfond i Brønderslev. Det kræver en ekstraordinær generalforsamling, fortalte Lars Bisgaard, der pegede på, at man ønsker at bruge pengene i stedet for, at de står og laver ingenting.

Dermed kan man forvente, at der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Brønderslev Handel.

Erhvervschef i Brønderslev Kommune, Marianne Gade, kom med et kort indlæg.

- Jeg vil gerne rose vores detailhandel. Jeg synes, I har gjort det godt under corona. Det er sejt gået, sagde hun og opfordrede folk til at klappe sig selv på skuldrene over det.

Regnskabet, som viste et plus på 27.000 kroner, blev fremlagt og godkendt.

Budgettet for indeværende år blev også fremlagt - her var der blandt andet sat penge af til Brønderslevs 100 års jubilæum som købstad, og der var også planer om fyrværkeri til julens Go’ Aften Brønderslev arrangement.

Tre var på valg til bestyrelsen. Christina Blach og Annette Andersen genopstillede og blev genvalgt. Lisbeth Andersen ønskede at stoppe - i stedet blev Andreas Mørkholt Sørensen valgt.

De danner nu bestyrelse i Brønderslev Handel sammen med Christian Agerbæk, Trine Dolbak, Stine Binder og Nicolai Sthyr-Nielsen, der ikke var på valg.