Gør et røverkøb: De sælger bjerge af slik, lækre jeans og smykker fra et konkursbo

HJØRRING:Det er et meget kort liv, som Hjørrings nyeste butik får. Otte dage er alt, hvad det kan blive til, men sådan er planen faktisk.

- Vi har drevet forretning på den her måde i halvandet år, fortæller Matthias Kjærgaard fra Holstebro.

Sammen med sin nordjyske makker, Ulrich Tilsted fra Nørhalne, driver han outletbutikken HolyMolyClub.

Ulrich Tilsted (til venstre) og Matthias Kjærgaard står bag HolyMolyClub.

- 12 gange om året rykker vi rundt til 12 forskellige byer. Men det her er faktisk første gang, vi er i Hjørring.

Dørene i Hjørring blev slået op torsdag formiddag. I både denne og i næste uge er der åbent torsdag, fredag, lørdag og søndag. Torsdage og fredage er det fra klokken 10 til 17, mens weekendåbningstiden er klokken 10 til 16.

- Der kunne godt have været lidt mere gang i salget her fra start, fortæller Matthias Kjærgaard.

Lagersalget holder til på adressen Barfoedsvej 1A i Hjørring - umiddelbart ved siden af Sengespecialisten ved rundkørslen Ringvejen/Frederikshavnsvej.

Blandt varerne finder man en masse tøj i form af mærker som eksempelvis Levi's og Fila - men der er også mulighed for at købe slik i store mængder ved lagersalget.

- Det er sådan lidt todelt, for vi har varer gennem vores grossistvirksomhed, som er produceret til at sælge her - men derudover så har vi også købt en masse smykker fra varelageret efter smykkefirmaet Louise Kragh, der er gået konkurs, forklarer Matthias Kjærgaard.

Sidste åbningsdag er 28. marts.