Harald Nyborg åbner kæmpebutik i Thisted

THISTED:Store sort-gule Harald Nyborg kæmpebutikker skyder i disse år op rundt i landet. Fredag 4. september åbnes den 37. af slagsen i Thisted på en velbeliggende grund til ud til omfartsvejen og byens travle nordlige indfaldsvej.

2000 kvadratmeter, heraf 1450 kvadratmeter butik, fyldt med over 8500 meget forskellige varer i et meget bredt varesortiment af både kendte mærkevarer og varer under egne mærker.

- Vi tror meget på Thy som et godt sted at være - midt mellem Aalborg og Holstebro, siger distriktchef Niels Christian Jensen fra Harald Nyborg AS, der glæder sig over at kunne åbne i Thisted.

Ny leder af den store Harald Nyborgbutik i Thisted er Jan Amby, der får 25 ansatte til at hjælpe sig i det daglige. Han glæder sig til den store udfordring, det er at stå i spidsen for en helt ny stor butik.

- Harald Nyborgs vareudbud spænder rigtig bredt. Men vi kan sige, at vi har alt til huset og til haven, og vi henvender sig rigtigt meget til gør-det-selv-manden. Men derudover har vi også mange varegrupper som vi er rigtigt stærke på fra værktøj, maling, plastprodukter, brændsel, fiskeri-hobby og hjælpemidler til ældre til belysning, maling, vvs, hårdehvidevarer og køkkenelektronik, siger Jan Amby, der kommer fra en lederstillingen i en anden forretning i Thisted.

- Vi får åbent hver eneste dag. Første lukkedag bliver 24. december, lyder det fra Jan Amby, der også fortæller, at på grund af coronasituationen er der ikke stillet en stor åbningsfest klar, når der åbnes fredag morgen kl. 08.00.

- Vi åbner dørene, og så er folk meget velkomne til at komme at se butikken. Vi har ikke lavet en masse tilbud - til gengæld lover vi ,at priserne som altid er helt i bund, lyder det fra butikschefen hos Harald Nyborg på Østerbakken.