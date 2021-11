Købekaos i City Syd: Timelang kø og ingen indkøbsvogne

AALBORG:Lokker black friday også dig ud af webshoppen og ud på julegaveindkøb, så skal du nok regne med, at det tager lidt længere tid end det plejer at købe julegaven til familiens mindste.

Handlende hos Fætter BR i City Syd fortæller, at de oplever scenarier, der tangerer til kaos i den menneskefyldte butik. Her legetøjet nemlig sat ned med 30 procent, og er du en af dem, der har erfaret, hvad et sæt Lego koster, får du nok allerede lidt lyst til at tage afsted.

Men her er vores anbefaling, at du slår koldt vand i blodet, for mange, mange andre har fået samme idé.

En handlende i butikken fortæller, at samtlige indkøbsvogne og kurve er i brug, og at kunder venter udenfor butikken på, at næste ledige indkøbsvogn skal dukke op, så de kan påbegynde deres egne indkøb.

Scenariet foregår i en tid, hvor smittetallene stiger, og det betyder naturligvis, at butikken har taget sine forholdsregler inden det vilde tilbud blev rullet ud. Det fortæller Jacob Nielsen, som er presseansvarlig i Salling Group:

- Vi er meget trygge ved situationen, for vi læner os op ad myndighedernes retningslinjer. Vi har fortsat afstandsmærkninger, håndsprit og plexiglasskærme mellem personale og de handlende, fortæller han.

Han glæder sig desuden over, at kunderne ankommer i en lind strøm helt fra morgenen af, og han håber, at det betyder, at kunderne fordeler sig over de næste par dage, hvilket også er med til at lette trykket på butikken.

- Vi oplever, at kunderne viser hensyn og er glade, og når der allerede er så mange derude nu, så viser det forhåbentlig, at det hjælper at fordele sine black friday tilbud over flere dage, siger Jacob Nielsen.

Lader du dig alligevel friste af de gode tilbud, skal du nok regne med at stå i kø i flere timer i butikken. De har åbent fra 06 til 24, så der er mulighed for at sprede sig ud over alle dagens timer.