Lene fra Silkeborg er faldet for Lønstrup: - Nu går vi all in

LØNSTRUP:Modebutikken HausFrau har de seneste to år haft døren åbne til en sommerbutik på Strandvejen 128 A i Lønstrup. Men nu forvandles pop-up-butikken til en helårsbutik.

- De to somre i Lønstrup har været en kæmpe succes, så nu går vi all in, smiler Lene Lassen, der driver HausFrau sammen med sin søster Lise Lassen.

- Det har virkelig været en sjov og god oplevelse og økonomisk har det været en virkelig fin satsning.

Klar til åbning

Lene Lassen bor med sin familie i Silkeborg, og hun var i Lønstrup i vinterferien sammen med sin mand Anders og børnene - blandt andet for at danner sig et overblik over, hvad der skal fikses og købes, inden HausFrau igen kan åbne dørene.

- Vi skal være klar til påske, når højsæsonen begynder, siger Lene Lassen.

I vinterferien var familien i Lønstrup for at få overblik over, hvad der skal ske inden åbningen. Og for at hygge - her Lene og Anders sammen med døtrene Margrethe og Karen.

Bøjler og stativer og et enkelt HausFrau-logo er allerede flyttet ind i det hyggelige butikslokale. Og lige nu søger søstrene efter den rette salgsassistent til Lønstrup-butikken.

- Vi vil selv tage nogle vagter i Lønstrup-butikken i weekender og i ferier. Men i det daglige skal vi finde et dygtigt menneske til at klare opgaven.

- I vinterhalvåret er der ikke så travlt, og vi satser på en ny medarbejder, der blandt andet kan arbejde med web-shoppen samt lave opslag til de sociale medier i de stille timer.

Mode fra Silkeborg

Søstrene Lene og Lise Lassen har siden 2006 drevet HausFrau i Silkeborg.

Og forretningen i Lønstrup skal friste med et håndplukket udvalg af modelækkerier fra universet i Silkeborg.

- Vi favner bredt og præsenterer både feminin og klassisk mode til unge piger og kvinder i alle aldre, oplyser Lene Lassen.

Hun tilføjer, at der også lige nu er en permanent HausFrau-butik på vej i Jægergårdsgade i Aarhus.

- Den beliggenhed var svær at sige nej til, siger Lene og erkender i samme åndedrag, at åbning af hele to nye butikker er en stor mundfuld og giver travlhed.

Sommerbutik og mere til

Anders Korfits Andersen er oprindelig fra Klarup.

- Jeg besøgte Lønstrup som barn sammen med min mor, og jeg introducerede Lene for Lønstrup. Og vi har haft nogle dejlige ferier sammen med vores børn heroppe, siger Anders.

- Det er ikke rigtig sommer, inden vi har været en tur i Lønstrup. Her er fantastisk autentisk og fint, smiler Lene Lassen.

Søstrene Lene og Lise havde tidligere drømt om en sommerbutik.

- Vi havde snakket om, at det kunne være sjovt at prøve kræfter et sted i sommerlandet, fortæller Lene.

- Vi blev presset under corona, og havde brug for at gøre noget aktivt. Og så fandt vi stedet her, der var ledigt.

Huset på Strandvejen - med NyForm som nærmeste nabo - har gennemgået en omfattende renovering.

- Og det er virkelig lækkert. Man kniber sig selv i armen og tænker, om det kan passe, at vi er så heldige, siger Lene.

De har skrevet kontrakt på lejemålet i Lønstrup for tre år.

- Vi satser på at have åbent hele året, men selvfølgelig vil vi læne os op ad de andre butikker. Vi skal lige fornemme hvor meget, vi skal holde åbent.

Hjem med fornyet energi

Familien har privat bolig over butikslokalet og en stor terrasse udenfor kalder på hygge i sommersolen, og fra den kan man se både stranden og havet.

- Man kan stå og ekspedere i badesandaler og holde øje med ungerne, der bader - det fås ikke bedre, smiler hun.

- Folk er både afslappede og large og gode ved hinanden. Der er virkelig dejligt. Selvom vi to somre har arbejdet fra morgen til aften alle dage i ferien, er vi faktisk kommet tilbage til Silkeborg med fornyet energi. Det har bare været det fedeste.