Her åbner Løvbjerg ny butik

Næste år slår den familieejede supermarkedskæde Løvbjerg dørene op til en splinterny butik.

Planen er at butikken åbner i foråret 2022. Butikken bliver nabo til Meny-butikken på Hjørringvej.

- Frederikshavn er en drømmeplacering for os. Vi synes selv, at vores koncept passer enormt godt ind i byen, understreger kædens administrerende direktør Jesper Due.

- Vi tilbyder kunderne en super god kombination af høj ferskvarekvalitet og slagtervarer – og super skarpe tilbud og lave priser.

- Den kombination synes vi mangler i byen, så vi er sikre på, at vi kan supplere byens eksisterende supermarkeder godt, siger direktøren.

Løvbjerg-butikken får egen slagter. Samlet set vil der skulle ansættes 34-50 medarbejdere, hvoraf langt de fleste vil være lokale.

Butikken kommer til at ligge på grundarealet ved siden af Dagrofa-bygningen med facade ud mod Hjørringvej med Colosseum A/S som bygherre for opførelsen af den nye butik.

- Vi er stolte og glade for at Løvbjerg har valgt os til totalentreprenør, siger Colosseum A/S, der glæder sig til samarbejdet, og ser frem til at opføre et godt og markant nyt supermarked på Hjørringvej.

Butikken i Frederikshavn bliver den første nye Løvbjerg-butik i mere end 10 år.

Sidst Løvbjerg åbnede et nyt supermarked var i 2011 i Fredericia.

- Vi har længe ønsket at åbne flere butikker, men den helt rigtige placering skal være der. Det synes vi, at vi har fundet i Frederikshavn, siger Jesper Due.

Året efter åbner Løvbjerg supermarked nr. 17 i Esbjerg, så der er fart på den familieejede supermarkedskæde i øjeblikket. Kæden præsenterede også deres bedste regnskab nogensinde i 2020, og det er netop den gode økonomi, der har gjort det muligt at åbne flere butikker.

Løvbjerg-kæden har rødder tilbage til 1920’erne.

Kæden har 15 lavprissupermarkeder i Jylland og på Fyn. Kæden åbner endnu en ny butik i Esbjerg i 2023.

Virksomheden er i dag ejet af brødrene Erik og Jan Løvbjerg.