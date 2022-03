Lotte og Leo binder blå og gule buketter for at hjælpe krigens ofre

Lotte og Leo har indkøbt flere gule og blå blomster, end de plejer. Det er nemlig de to farver, som indgår i det ukrainske flag. Blomsterne skal bruges til at lave særlige støttebuketter, som man kan købe i blomsterbutikken ChaNoLa.

Når der bliver købt en af buketterne, går halvdelen af beløbet til at støtte ukrainske flygtninge, som kommer til Danmark.

Man kan købe buketterne i denne og næste uge. Foto: Victor Bjerre

Pengene skal i første omgang gå til at støtte børn, som ender i Danmark som flygtninge. Parret, der sammen driver blomsterbutikken, har fulgt begivenhederne i Ukraine, og især billederne af børn, som bliver ramt af konflikten, har brændt sig fast.

- Det gør ondt at se på alle, men det gør rigtig ondt at se på børnene, siger Lotte Larsen.

- Når man ser de unger dernede fra, det rammer fandme hårdt, tilføjer Leo Nysom.

Idéen til buketterne opstod, da en kunde gerne ville købe en buket til en ukrainer, som bor i Danmark for at vise sin støtte.

Farverne i det ukrainske flag symboliserer en blå himmel og en gul mark. Foto: Victor Bjerre

- Så sagde jeg til hende, så skal vi da lave den i gul og blå, fortæller Lotte Larsen.

Parret havde snakket om, at de gerne ville gøre noget for at hjælpe flygtninge. De havde overvejet at starte en indsamling af tøj, men de hørte, at der i forvejen blev sendt mere end rigeligt afsted. Så derfor valgte de i stedet at tage initiativ til at sælge de gule og blå buketter for at samle penge sammen.

Det er endnu ikke bestemt præcist, hvordan pengene skal benyttes. Parret ved, at de gerne vil bruge pengene på noget, der er til gavn for ukrainske børn, som ender i Nordjylland.

- Vi skal have fundet nogen, som virkelig har brug for det, nogen som virkelig mangler, siger Leo Nysom.

Parret ved endnu ikke, hvor mange buketter, der vil blive solgt, men de fornemmer, at der er god opbakning til initiativet.