Lovede gaver for flere tusind kroner - men glemte lige at nævne..

AALBORG:Vi kunne næsten ikke få armene ned , da to virkelystne aalborgensere lancerede det, der lignede den helt perfekte julekalender.

I stedet for pap og chokolade kunne man nemlig få gaver og gavekort til den den svimlende sum af 3799 kroner - og det for bare 249 kroner. Det var næsten for godt til at være sandt, og måske netop den lovning er det, der har skabt røre i vandene efterfølgende :

- Når man bruger en konkret værdi i sin markedsføring, så må man som forbruger gå ud fra, at det er det, man får, når man køber, og at der ikke er mere, man skal betale, siger Jan Trzaskowski, som er professor på det Juridiske Institut på Aalborg Universitet.

Han kalder det for en vildledende udeladelse, når en erhvervsdrivende undlader at oplyse væsentlige oplysninger om begrænsninger og krav i forbindelse med et markedsført produkt.

For godt til at være sandt

Tilbuddet om at score gaver og gavekort til en værdi af næsten 4000 kroner for kun en 15.-del af prisen fik omkring 2000 danskere til at slå til - selvom det virkede som et lidt for godt tilbud.

- 24 gaver til en værdi á 3.799 kr. og så kun for 249 kr. Det lyder for godt til at være sandt, men den er god nok, stod der i et opslag på DinJulekalenders facebookside den 22. november.

Screenshot fra facebooksiden, hvor køberne blev lovet, at de slap billigt i år. Måske det er et definitionsspørgsmål?

Det fik en bruger til at kommentere på opslaget med spørgsmålet om, hvordan de som virksomhed skulle tjene noget på julekalenderen, når man sparede så mange penge. Mon der stod noget med småt, som skulle læses inden købet?

Han blev forsikret om, at der ikke var noget med småt - den var god nok. Men måske skulle der have stået noget med småt?

De mange gaver viste sig nemlig til skuffelse for mange af brugerne at være gavekoder til shoppingportaler og prøvetilbud på abonnementer. De fleste steder, hvor der kunne klikkes gaver hjem til gavekortets værdi ventede stadig et gebyr for fragten.

Og det svarede ikke til de forventninger, de havde fået, da de på Facebook og Instagram var blevet lovet 24 låger, 24 gaver, 24 overraskelser.

Screenshot fra Facebook, hvor de mange brugere var blevet lovet 24 gaver - og det var ifølge medstifter Emil Kjær også det, de fik i form af gavekort.

For de fleste af dagene kunne brugerne ikke få gaverne uden at hive kreditkortet frem. Faktisk har en gennemgang af de forskellige shoppingportalers fragtgebyr, sortiment og købsbetingelser vist, at du skal af med omkring 2996 kroner for at få de 24 gaver, du blev garanteret, da du indkøbte julekalenderen.

Den information kunne med fordel have indgået i markedsføringen, så brugerne havde mulighed for at vurdere, om de 249 kroner var et godt køb for noget, der skulle postes flere penge i, før det fik en reel værdi.

Det var der i julekalenderen DinJulekalender er en app-julekalender, hvor du er garanteret gaver og gavekort til en værdi af 3799 kroner. Julekalenderen kostede 249 kroner, men var på tilbud til henholdsvis 129 og 149 i oktober og november. 16 ud af 24 dage gemte der sig gavekort/rabatkoder til webshops, hvor brugeren oftest selv skulle betale fragt og i adskillige tilfælde var der ikke mulighed for at købe varer for gavekortets værdi. Skulle indehaveren af julekalenderen have noget ud af de 16 dage med webshops ville mindsteprisen baseret på fragtpriser, billigste varer pr. 10.01.2022 og købsbetingelser lande på 2698 kroner i alt. Som den eneste webshop kan du hos SackIt købe en gave til gavekortets pris og få den leveret uden fragtomkostninger. Du kan også hente drinks på Heidis Bierbar uden ekstra omkostninger. Og finder du noget i Noella, som koster under 100 kroner uden at være på tilbud - så får du det med kvit og frit. 5 ud af 24 dage modtog brugeren en mulighed for at oprette abonnement til en fordelagtig pris. Her er tre af dem helt gratis, mens de sidste to kræver merkøb. Det løber op i 298 kroner for de billigste muligheder. I alt skal brugeren altså hoste op med 2996 kroner, bestille mad på Waiteer og købe drinks via Nightpay for at få noget ud af samtlige 24 låger i julekalenderen. VIS MERE

Og så er vi tilbage ved Jan Trzaskowski igen. Han forstår godt, hvis køberne føler sig snydt. Når man betaler for et produkt er det nemlig rimeligt at have højere forventninger til produktet, end hvis man havde fået det gratis.

- Der kan findes gode argumenter for, at det er en væsentlig information, at man skal bruge flere tusinde kroner på at få det, man har købt, forklarer han.

- Jeg ville godt kunne forstå, hvis forbrugerombudsmanden valgte at gå ind i denne her sag, men det er et område, hvor vi har utrolig lidt praksis i Danmark, så det ender ofte med et forlig, fortæller han.

Sover godt om natten

Emil Kjær er en af partnerne bag app-julekalenderen, og han anerkender, at nogen kan føle sig snydt, men han står gerne på mål for, at markedsføringen har været helt efter bogen.

- Jeg synes, vores markedsføring har været transparent, og så kan der selvfølgelig være nogle omkostninger til fragt og den slags, men det er ikke fordi vi har siddet ved skrivebordet og aftalt at udelade information, forklarer han.

Han er blevet overrasket over de negative kommentarer julekalenderen har fået, for han og makkeren Alexander Søe Larsen er stolte af det produkt, de har lavet.

- Det er jo lidt tricky, når man laver et digitalt produkt med en tredjepart. For det er jo ikke os, der pålægger vores kunder at betale fragt eller købe for et mindstebeløb.

- Hvis man ikke ved, at den slags kan ske, når man handler på nettet, så skal man lade være med at handle på nettet, siger han.

App-julekalenderen er opbygget som et juletræ, og hver dag kunne man åbne en ny låge med en overraskelse. Arkivfoto: Henrik Bo

Han kalder fragtomkostningerne en sten i skoen, som de har svært ved at slippe af med, og så vil de i øvrigt rigtig gerne have nogle større landsdækkende kalenderpartnere, så det bliver nemmere at indløse sin gave, men det er svært som ung iværksætter at råbe de store virksomheder op.

- Vi er to drenge på 24 år, der har revet et år ud af vores kalender på at finde kalenderpartnere, og vi har brugt et helt år på at finde kalenderpartnere og prøve at få den bedste deal for vores forbrugere, forklarer han.

Han forklarer, at de har gjort hvad de kunne for at lave et godt produkt, både for forbrugere og virksomheder, og at årsregnskaberne taler deres tydelige sprog - der er ingen, der har tjent fedt på årets julekalender, som blev solgt til 2000 danskere, og så understreger han, at han har modtaget mere positiv feedback end negativ - selvom den negative fylder mest på de sociale medier.

- Ja, vi har et ansvar, og vi har brugt et helt år uden at få en krone i løn for at få en god aftale til vores forbrugere, så jeg sover fint om natten, og vi har ikke prøvet at snyde nogen, siger han.

