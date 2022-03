Mogens smider 20 millioner i udvidelse: ”McDrive” og sushi-kokke i SuperBrugsen

LØKKEN:Da slagter-og delikatesse-afdelingen blev udvidet i 2015 tænkte uddeleren, at nu var det nok ikke nødvendigt at pille ved den afdeling igen de næste mange år.

Nu skriver vi blot 2022 - og håndværkerne er allerede i gang igen: SuperBrugsen i Løkken satser på at diske op med en ny og større slagter- og delikatesse-afdeling til påsken i næste måned.

Afdelingen udvides med 250 kvadratmeter.

- Udviklingen er gået mod, at folk gerne vil hente mad - det er ikke alle, der vil stå i timevis og lave mad, hvis de får gæster. Samtidig er der mange turister i sommerlandet, så vi har også skulle have plads til flere medarbejdere, fortæller uddeleren i SuperBrugsen i Løkken, Mogens Knudsen.

Mogens Knudsen sammen med slagtermester Jacob Carlsen. Foto: Bente Poder

En del er planen er ligeledes, at fiskeafdelingen udvides markant med mere plads til frisk fisk, der hentes i Hirtshals hver dag, samt fisk fra eget røgeri.

Shop-in-shop

SuperBrugsen får desuden noget, man næsten kunne kalde en ”McDrive” - altså et sted, hvor man kan hente take away uden at skulle ud af bilen.

- Man kan bestille og betale på hjemmesiden, og så kører man simpelthen bare hen til et glasparti, hvor det udleveres. Dermed slipper man for, at maden bliver kold, hvis man skal ind og igennem hele butikken - og måske lige møder en, man skal snakke med, lyder det fra uddeleren.

SuperBrugsen har desuden lavet en aftale med Sushimania, der stiller med to arbejdende sushikokke hver dag, når ferie- og turistsæson rammer - og hver fredag og lørdag udenfor sæsonen. Altså en shop-in-shop.

En stor arbejdsplads

Velfærds- og personalefaciliteterne udvides også med omkring 250 kvadratmeter, så samlet set vokser SuperBrugsen i Løkken med omkring 500 kvadratmeter. Den udvidelse - som også indeholder mødelokaler til foreningslivet - er formentlig færdig inden sommer.

Samlet set er der tale om en investering på næsten 20 millioner kroner, oplyser uddeler Mogens Knudsen.

Byggeriet udføres af entreprenør Tom Jacobsen A/S i Aabybro.

SuperBrugsen i Løkken er i øvrigt en stor arbejdsgiver: Der er omkring 100 ansatte i det daglige, men op mod 140 i højsæsonen.